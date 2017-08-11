Победитель конкурса песен про Крымский мост надеется, что его композицию исполнит Валерия

ТАСС, 11 августа. Победитель конкурса песен про Крымский мост водитель из Иванова Леонид Чернышев выразил надежду, что его композицию исполнит певица Валерия. Об этом ТАСС в пятницу рассказал сам Чернышев.

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Ранее в пятницу инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что жюри конкурса песен присудило первое место Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы соответственно.

"Я был бы рад любому исполнителю, но если это будет певица Валерия, то очень приятно будет", - сказал Чернышев.

Он добавил, что слова для песни он сочинял в течение недели. "Писал по одному четверостишью в день, затем уже все сложилось, потом посмотрели и музыку наложили. Затем записали с моими детишками в выходной день и отправили на конкурс", - уточнил победитель конкурса.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"

Чернышев пояснил, что пишет песни уже 20 лет. За это время он сочинил порядка десяти композиций. Дети победителя конкурса ходят на занятия в кружки по игре на различных музыкальных инструментах и поют вместе с отцом.

Он также рассказал ТАСС, что будет очень рад побывать в Крыму и, в частности, на конкурсе "Новая волна", где впервые представят его композицию. "В Крыму последний раз я был порядка 30 лет назад. Для меня это было первым разом, когда я увидел море. Очень рад буду оказаться там снова", - отметил Чернышев.

О конкурсе и мосте

Ранее сообщалось, что в России проводился конкурс песен и стихов о Крымском мосте. За два месяца в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок из почти 600 населенных пунктов РФ и других стран.

По условиям конкурса, песня-победитель Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу "Ээхх, Разгуляй!", которое радио "Шансон" проводит в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире миллионам слушателей радиостанции "Авторадио" - информационного партнера конкурса.

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.