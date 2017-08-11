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Победитель конкурса песен про Крымский мост надеется, что его композицию исполнит Валерия

Общество
11 августа, 14:16 UTC+3 ТАСС

Леонид Чернышев также добавил, что слова для своего музыкального произведения сочинял в течение недели

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Леонид Чернышев

Леонид Чернышев

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Победитель конкурса песен про Крымский мост водитель из Иванова Леонид Чернышев выразил надежду, что его композицию исполнит певица Валерия. Об этом ТАСС в пятницу рассказал сам Чернышев.

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Ранее в пятницу инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что жюри конкурса песен присудило первое место Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы соответственно.

"Я был бы рад любому исполнителю, но если это будет певица Валерия, то очень приятно будет", - сказал Чернышев.

Он добавил, что слова для песни он сочинял в течение недели. "Писал по одному четверостишью в день, затем уже все сложилось, потом посмотрели и музыку наложили. Затем записали с моими детишками в выходной день и отправили на конкурс", - уточнил победитель конкурса.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"

Чернышев пояснил, что пишет песни уже 20 лет. За это время он сочинил порядка десяти композиций. Дети победителя конкурса ходят на занятия в кружки по игре на различных музыкальных инструментах и поют вместе с отцом.

Он также рассказал ТАСС, что будет очень рад побывать в Крыму и, в частности, на конкурсе "Новая волна", где впервые представят его композицию. "В Крыму последний раз я был порядка 30 лет назад. Для меня это было первым разом, когда я увидел море. Очень рад буду оказаться там снова", - отметил Чернышев.

О конкурсе и мосте

Ранее сообщалось, что в России проводился конкурс песен и стихов о Крымском мосте. За два месяца в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок из почти 600 населенных пунктов РФ и других стран.

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По условиям конкурса, песня-победитель Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу "Ээхх, Разгуляй!", которое радио "Шансон" проводит в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире миллионам слушателей радиостанции "Авторадио" - информационного партнера конкурса.

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.

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