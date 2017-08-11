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Экологи установят дополнительный автономный пункт контроля за мусорным полигоном "Кучино"

Общество
11 августа, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Специалисты будут контролировать качество грунта, которыми сейчас присыпается свалка

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты установят дополнительный автономный пункт экологического контроля на закрытом мусорном полигоне "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья. Он позволит усилить надзор за качеством грунтов, которыми сейчас присыпается свалка, заявил член совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Тимонин.

Предрекультивационные работы на "Кучино" начались 29 июня и продлятся до октября 2017 года. В их рамках свалку присыплют слоем земли толщиной не менее 30 см, чтобы ограничить контакт накопленных на полигоне отходов с окружающей средой. Общий объем свалки составил почти 13 млн кубометров, сообщили ранее в Росприроднадзоре.

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"Наша задача - проконтролировать работу по качеству отсыпки полигона, чтобы не было едкого запаха и земля удовлетворяла требованиям будущей рекультивации. Планируем выставить дополнительный автономный пункт экологического контроля и регулярно делать заборы проб земли, которая сюда завозится", - цитирует пресс-служба администрации Балашихи Тимонина. Сроки создания автономного пункта контроля он не назвал.

Более половины общей площади свалки уже засыпано грунтом, на полигон его ежедневно завозят около 350 машин, добавили в администрации Балашихи. По данным Росприроднадзора, высота полигона в максимальной точке составляет 53 метра, что на 20 метров выше проектных значений.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после ребования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

Минэкологии предварительно оценила в 2 млрд рублей ущерб от деятельности свалки окружающей среде, однако это сумма еще не была предъявлена бывшему эксплуатанту объекта, согласно картотеке арбитражных дел РФ.

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