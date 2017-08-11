Депутат Заксобрания Петербурга обратился в ФАС из-за передачи РПЦ Сампсониевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Глава комиссии по культуре Заксобрания Петербурга Максим Резник обратился в региональное УФАС с жалобой на передачу в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в 2016 году Сампсониевского собора, которая, по его мнению, нарушает закон "О конкуренции". Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам парламентарий. Ранее собор наравне с другими знаковыми петербургскими храмами входил в состав музея-памятника "Исаакиевский собор", передача которого церкви находится под вопросом.

"Не тем организациям, которые подавали заявку в Комитет имущественных отношений (КИО), передан Сампсониевский собор, сделана куча "левых" операций, которые, на мой взгляд, нарушают антимонопольное законодательство", - сказал депутат.

В обращении в Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Резник просит проверить законность передачи Сампсониевского собора РПЦ. В частности, депутат указывает, что собор был передан в безвозмездное пользование не Московскому патриархату РПЦ, который подавал заявку в администрацию города, а другому юридическому лицу - "Приходу Сампсониевского собора г. Санкт-Петербурга".

По словам парламентария, именно РПЦ должна была заключить с ГМП "Исаакиевский собор" договор о передаче музейных предметов и взять на себя обязательства по их охране, чего не было сделано. "В силу невыполнения действий, обуславливающих вступление распоряжения [КИО] в силу, оно не имеет юридической силы, вследствие чего проведение каких-либо юридически значимых действий незаконно", - говорится в тексте заявления депутат в ФАС.

По мнению Резника, передача собора в пользование стороннему юрлицу без торгов нарушает закон "О конкуренции".

Комментариев от регионального УФАС и Санкт- петербургской митрополии РПЦ пока не последовало.

История вопроса

Сампсониевский собор стал вторым объектом музейного комплекса Исаакиевского собора, который был передан церкви. В 2016 году РПЦ также получила в пользование Смольный собор. Сампсониевский собор - один из старейших храмов Санкт-Петербурга. Как и знаменитый петергофский фонтан "Самсон, разрывающий пасть льву", он является памятником победе русских войск над шведами под Полтавой 27 июня (10 июля) 1709 года - в день поминовения Святого преподобного Сампсония Странноприимца.

В январе 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.