Юбилей Карачаево-Черкесии и Ногайского района республики отметят Праздником урожая

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ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Праздник урожая пройдет 12 августа в ауле Эркен-Халк Ногайского района Карачаево- Черкесии (КЧР), ожидается участие гостей из Крыма, Дагестана, Астрахани и Ставропольского края, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь главы администрации Ногайского района Залина Залиханова. Праздник приурочен к 10-летию образования района и 25-летию образования Карачаево- Черкесской Республики.
"Праздник урожая станет не просто народным гуляньем, а фестивалем, рассказывающим об истории и культуре многонациональной Карачаево-Черкесии. В частности, будут работать национальные дворы, где все желающие смогут познакомиться с предметами быта народов республики и отведать национальные блюда. На одной из площадок установят настоящую ногайскую юрту. Будет также организована выставка народных промыслов", - сказала Залиханова.
Перед гостями праздника выступят хореографические и вокальные коллективы Карачаево-Черкесии, пройдет показ работ театра мод "Суьюмбийке", состоятся различные спортивные состязания и традиционные народные забавы. Можно будет увидеть состязания ногайских богатырей, которым, в частности, предстоит соревноваться в переносе тяжелого камня и перетягивании палки.
"Кроме того, все участники праздника смогут принять участие в лотерейном розыгрыше, главным призом которого станет чистокровный жеребец", - сказала собеседница агентства.
В рамках празднования 25-летия Карачаево-Черкесии и 10-летия образования Ногайского района в столице района поселке Эркен-Шахар в пятницу проходит II Межрегиональный форум по сохранению и развитию ногайского языка, литературы и культуры, в нем принимают участие более 100 делегатов из регионов юга России, где компактно проживают ногайцы.