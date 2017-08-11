Делегация РФ встретилась с семьями пропавших без вести в годы холодной войны военных США

ТАСС, 11 августа. Российская делегация приняла участие в ежегодной встрече управления по учету военнопленных и пропавших без вести минобороны США с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе войны в Корее и в период холодной войны, сообщает российское военное ведомство.

Возглавивший ее ответственный секретарь российской стороны стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в своем выступлении "отметил особую важность укрепления гуманитарных контактов между Россией и США в современных условиях и подчеркнул готовность российской стороны развивать и укреплять сотрудничество с США в вопросах установления судеб российских и американских военнопленных и пропавших без вести", говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.

На встрече с семьями представители американского агентства рассказали о том, как идут работы по установлению судеб американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных конфликтов; проинформировали членов семей о новых данных, полученных в ходе архивных и полевых поисков, которые ведутся по всему миру, ответили на заданные вопросы.