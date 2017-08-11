Делегация РФ встретилась с семьями пропавших без вести в годы холодной войны военных США

"Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" об аренде футболиста ЖулианоСпорт 11 августа, 15:44
Тренер: выход Лысенко в финал чемпионата мира в прыжках в высоту является большим успехомСпорт 11 августа, 15:41
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад ПерсеидыКосмос 11 августа, 15:30
Пропавший экипаж Леваневского будут искать у берегов АляскиОбщество 11 августа, 15:29
День Военно-воздушных сил РФ. ДосьеБиографии и справки 11 августа, 15:25
Более 1,3 тыс. сотрудников МЧС будут патрулировать места отдыха в Москве из-за жарыМосква 11 августа, 15:17
Выступление Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов на Клязьме". ВидеотрансляцияПолитика 11 августа, 15:00
Выгодный рибейт: как десять регионов планируют стать центрами развития киноиндустрии в РФКультура 11 августа, 14:57
Аэропорты Татарстана за 6 месяцев увеличили пассажиропоток на 41%Транспорт 11 августа, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Российская делегация приняла участие в ежегодной встрече управления по учету военнопленных и пропавших без вести минобороны США с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе войны в Корее и в период холодной войны, сообщает российское военное ведомство.
Возглавивший ее ответственный секретарь российской стороны стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в своем выступлении "отметил особую важность укрепления гуманитарных контактов между Россией и США в современных условиях и подчеркнул готовность российской стороны развивать и укреплять сотрудничество с США в вопросах установления судеб российских и американских военнопленных и пропавших без вести", говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.
На встрече с семьями представители американского агентства рассказали о том, как идут работы по установлению судеб американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных конфликтов; проинформировали членов семей о новых данных, полученных в ходе архивных и полевых поисков, которые ведутся по всему миру, ответили на заданные вопросы.