Ростуризм заявил об угрозе здоровью туристов в Анталье

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ростуризм заявил об угрозе безопасности здоровья туристов в Анталье, однако срочная эвакуация не требуется, говорится в сообщении ведомства.
"В соответствии с информацией, полученной из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турецкой Республике, связанных с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, в летний сезон 2017 года", - указывается в сообщении.