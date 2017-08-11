Ростуризм заявил об угрозе здоровью туристов в Анталье

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ростуризм заявил об угрозе безопасности здоровья туристов в Анталье, однако срочная эвакуация не требуется, говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с информацией, полученной из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турецкой Республике, связанных с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, в летний сезон 2017 года", - указывается в сообщении.