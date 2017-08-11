Центр протонной терапии в Петербурге планирует принимать на лечение около 400 детей в год

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Первый в РФ клинический центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), который готовится к открытию в октябре этого года в Петербурге, сможет принимать в год около 800 пациентов, при этом планируется, что половину мощности центра займет лечение детей. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея Аркадий Столпнер.
На этой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пригласил президента РФ Владимира Путина посетить открытие центра.
"Протонный центр в Цинциннати (США), в котором наши специалисты проходили обучение, лечит примерно половину взрослых и половину детей. Мы бы хотели придерживаться этой пропорции. К счастью онкологические заболевания у детей встречаются намного реже, чем у взрослых, поэтому возможность лечить 300-400 маленьких пациентов в год, закрыла бы на первое время потребность Российской Федерации в таком лечении. Надеюсь, что в скором будущем уже не понадобится оправлять маленьких пациентов лечиться на протонных ускорителях за границу, как это происходит сейчас", - сказал Столпнер.
Всего в год центр планирует принимать около 800 пациентов. По словам Столпнера, центр не планирует специализироваться только на лечении детей, однако использование протонной терапии именно в лечении детей первостепенно важно.
Также он отметил, что протонная терапия - это наиболее современный и одновременно максимально щадящий вид лучевой терапии. Традиционная лучевая терапия осуществляется при помощи луча фотонов, при этом в зоне поражения оказываются не только клетки рака, но и здоровые ткани и органы, что негативно сказывается на здоровье человека. Протонный пучок теряет энергию в конечной точке пробега, практически не затрагивая здоровые ткани за пределами опухоли, что дает возможность лечить новообразования, которые раньше не поддавались лечению.
Кроме того, риск возникновения вторичного рака также намного ниже, чем при традиционной лучевой терапии, что крайне важно при лечении детей.
Стоимость лечения составит около 2 млн рублей, что в 3-4 раза меньше чем в аналогичных центрах в Европе или в США. МИБС ведет переговоры с регионами о квотах на лечение. Так, Петербург, по словам Стоплнера, уже заложил в бюджет на этот, 2018 и 2019 годы необходимые средства, а глава Московской области Андрей Воробьев, высказал намерение направлять жителей области на лечение в МИБС за счет средств регионального бюджета. По данным пресс-службы МИБС, на этот год Санкт-Петербург выделил 47 млн рублей на лечение 25 пациентов.
Столпнер надеется, что протонная терапия будет включена в систему ОМС. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается в Минздраве РФ.
Во всем мире работают уже десятки протонных центров, лидеры по количеству - США и Япония. В России пока нет клинических центров, осуществляющих массовое лечение пациентов протонным пучком. Существующие российские центры протонной терапии размещены на базе физических исследовательских институтов и обладают очень низкой пропускной способностью [несколько десятков человек в год].
Протонный центр Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) станет первым клиническим центром в России. Строительство началось в июне 2013 года, объем частных инвестиций - 7,5 млрд рублей.