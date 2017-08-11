Центр протонной терапии в Петербурге планирует принимать на лечение около 400 детей в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Первый в РФ клинический центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), который готовится к открытию в октябре этого года в Петербурге, сможет принимать в год около 800 пациентов, при этом планируется, что половину мощности центра займет лечение детей. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея Аркадий Столпнер.

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На этой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пригласил президента РФ Владимира Путина посетить открытие центра.

"Протонный центр в Цинциннати (США), в котором наши специалисты проходили обучение, лечит примерно половину взрослых и половину детей. Мы бы хотели придерживаться этой пропорции. К счастью онкологические заболевания у детей встречаются намного реже, чем у взрослых, поэтому возможность лечить 300-400 маленьких пациентов в год, закрыла бы на первое время потребность Российской Федерации в таком лечении. Надеюсь, что в скором будущем уже не понадобится оправлять маленьких пациентов лечиться на протонных ускорителях за границу, как это происходит сейчас", - сказал Столпнер.

Всего в год центр планирует принимать около 800 пациентов. По словам Столпнера, центр не планирует специализироваться только на лечении детей, однако использование протонной терапии именно в лечении детей первостепенно важно.

Современная методика

Также он отметил, что протонная терапия - это наиболее современный и одновременно максимально щадящий вид лучевой терапии. Традиционная лучевая терапия осуществляется при помощи луча фотонов, при этом в зоне поражения оказываются не только клетки рака, но и здоровые ткани и органы, что негативно сказывается на здоровье человека. Протонный пучок теряет энергию в конечной точке пробега, практически не затрагивая здоровые ткани за пределами опухоли, что дает возможность лечить новообразования, которые раньше не поддавались лечению.

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Кроме того, риск возникновения вторичного рака также намного ниже, чем при традиционной лучевой терапии, что крайне важно при лечении детей.

Стоимость лечения составит около 2 млн рублей, что в 3-4 раза меньше чем в аналогичных центрах в Европе или в США. МИБС ведет переговоры с регионами о квотах на лечение. Так, Петербург, по словам Стоплнера, уже заложил в бюджет на этот, 2018 и 2019 годы необходимые средства, а глава Московской области Андрей Воробьев, высказал намерение направлять жителей области на лечение в МИБС за счет средств регионального бюджета. По данным пресс-службы МИБС, на этот год Санкт-Петербург выделил 47 млн рублей на лечение 25 пациентов.

Столпнер надеется, что протонная терапия будет включена в систему ОМС. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается в Минздраве РФ.

Первый центр в России

Во всем мире работают уже десятки протонных центров, лидеры по количеству - США и Япония. В России пока нет клинических центров, осуществляющих массовое лечение пациентов протонным пучком. Существующие российские центры протонной терапии размещены на базе физических исследовательских институтов и обладают очень низкой пропускной способностью [несколько десятков человек в год].

Протонный центр Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) станет первым клиническим центром в России. Строительство началось в июне 2013 года, объем частных инвестиций - 7,5 млрд рублей.