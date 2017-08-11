Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы начали переговоры с первой десяткой застройщиков о возможном участии их в программе реновации, сообщил ТАСС глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"Нам интересна собственность инвесторов, мы знаем эти площадки, ведем переговоры с ними, где мы будем просить их уступить свою землю рядом с кварталами реновации, для того чтобы мы там разместили стартовые дома. Часть их территорий может стать стартовой площадкой для реновации", - отметил глава ведомства.

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Заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин пояснил ТАСС, что девелоперы смогут передавать городу землю, на которой власти построят жилье для переселенцев. В обмен на это власти предоставят участки в других местах.

Левкин не уточнил, какие именно застройщики готовы уступить свои площадки для нужд программы, но отметил, что "это первая десятка девелоперов, которые взаимодействуют с городом, много строят". "Взамен мы предложим либо change (обмен - прим. ТАСС) с землей, либо какие-то другие условия. Они же теряют свою экономику, раз отдают кусок земли. Значит, мы должны им где-то содействие оказать, чтобы у них экономика осталась неизменной", - подчеркнул он.

Сейчас вопрос подбора стартовых площадок - практически первостепенный для города, особенно учитывая, что предполагается "поквартальный" снос. Их наличие станет главным критерием выбора территорий, с которых начнется реновация.

"К сожалению, земельные ресурсы ограничены. Не все кварталы имеют стартовую площадку, их не так много. Безусловно, если есть "старт", то сам бог велел, чтобы он стал первоочередным. Те кварталы, которые не имеют "старта", будут развиваться на волне другого квартала", - пояснил Левкин.

Топ-10 девелоперов

По оценке директора департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood Александра Шибаева, группа компаний "ПИК" обладает одним из крупнейших земельных фондов в Москве. "Это собственный фонд земли, а также земли двух приобретенных за последний год компаний-застройщиков ("Мортон" и "Центр-И-нвест")", - подчеркнул эксперт.

Также в тройке по наличию земли - ГК "Инград" и ГК "Эталон-Инвест". Первая имеет свои земельные активы и земельные участки приобретенных компаний "ОПИН" и "Ведис Групп". Далее идут такие компании, как ФСК "Лидер", ЛСР, MR Group, "ПСН Групп".

Отдельно эксперт отметил компании, которые уже заявили о своем желании присоединиться к программе реновации: "Крост", ЛСР, ФСК "Лидер", "Пионер Групп", "Инград", Capital Group.

"Крупнейшими лендлордами Москвы, заинтересованными в участии в программе реновации, будут являться в основном наиболее крупные застройщики, которые специализируются на строительстве жилья массового формата (эконом, комфорт- класс) и имеют собственные строительные мощности", - резюмировал Шибаев.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.