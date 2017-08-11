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Ростех разработал новую технологию призыва дождя

Общество
11 августа, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Разработки будут применяться в сельском хозяйстве, а также в борьбе с лесными пожарами

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в четвертом квартале 2017 года планирует запустить в серийное производства средства воздействия на гидрометеорологические процессы, которые смогут вызывать осадки. Разработки будут применяться в сельском хозяйстве, а также в борьбе с лесными пожарами, сообщает Ростех.

"Принцип действия разработки основан на использовании состава, содержащего йодистое серебро. Пиропатроны с зарядом отстреливаются с самолета поверх облака, после чего в течение 30 минут начинается формирование дождевого фронта с последующим выпадением осадков", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отмечают, что разработка уже успешно прошла испытания "по принудительному вызыванию осадков в местах лесных пожаров в конце июля 2017 года". "Разработку в составе госкорпорации "Ростех" ведет ФНПЦ НИИ прикладной химии", - сообщает Ростех.

В настоящий момент предприятия корпорации уже производят несколько вариантов такого рода продукции: противоградовые ракеты типа "Алазань", осадковызывающие патроны типа "ПВ-26" и противолавинный комплекс "Нурис".

"В одном облаке может содержаться несколько десятков килотонн воды, однако далеко не всегда выпадение осадков происходит в том месте, где это необходимо. Сегодня мы научились управлять этим процессом. Говоря о практическом применении данной технологии нужно отметить, что пожаротушение - это лишь одна из сфер, где может быть применена наша разработка. В настоящий момент мы планируем активно сотрудничать по пожаротушению с Авиалесоохраной и Росгидрометом. Принудительное вызывание осадков может также применяться аграрными компаниями для орошения засушливых сельхозугодий", - рассказал директор по маркетингу "ФНПЦ НИИ прикладной химии" Артем Муранов.

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