В Карачаево-Черкесии учредили конкурс профмастерства среди аграриев и рабочих

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ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) учредили конкурс профессионального мастерства среди аграриев и специалистов рабочих профессий. Об этом написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов.
"Принял решение учредить в Карачаево-Черкесии конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей и аграриев. Уже в этом году, в день 25-летия Карачаево-Черкесии, будут награждены лучшие по профессии. Ведь республика состоялась и динамично развивается именно благодаря таким людям-труженикам", - написал Темрезов.
Он добавил, что люди, которые трудятся на земле, как и вообще специалисты всех рабочих профессий, "заслуживают самых искренних слов уважения и признания".