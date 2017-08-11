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В Карачаево-Черкесии учредили конкурс профмастерства среди аграриев и рабочих

Общество
11 августа, 17:00 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, августа. /ТАСС
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ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) учредили конкурс профессионального мастерства среди аграриев и специалистов рабочих профессий. Об этом написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"Принял решение учредить в Карачаево-Черкесии конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей и аграриев. Уже в этом году, в день 25-летия Карачаево-Черкесии, будут награждены лучшие по профессии. Ведь республика состоялась и динамично развивается именно благодаря таким людям-труженикам", - написал Темрезов.

Он добавил, что люди, которые трудятся на земле, как и вообще специалисты всех рабочих профессий, "заслуживают самых искренних слов уважения и признания".

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