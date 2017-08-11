Лавров: у РФ есть решение проблемы электроснабжения в Монголии без ГЭС на притоке Байкала

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 11 августа. / ТАСС/. Россия на разных уровнях работает над тем, чтобы избежать строительства в Монголии ГЭС на реке Селенге, в частности у Министерства энергетики есть план решения вопроса потребностей в электроэнергии в стране. Такое заявление в пятницу сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
"Мы убеждены, и я об этом не раз говорил с министром иностранных дел Монголии, и на уровне руководства наших стран такие разговоры были, что решить проблемы энергоснабжения Монголии можно достаточно просто, не прибегая к строительству ГЭС на Селенге", - сказал он.
"Недавно совсем Александр Новак, наш министр энергетики, этой темы коснулся, и у министерства энергетики конкретный план, который можно предложить монгольской стороне для того, чтобы решить проблему возросших потребностей в электроэнергии. Сейчас самое главное, чтобы эти возможности в практическом плане предоставили монгольской стороне, а мы будем естественно Байкал защищать", - добавил министр.
Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, этот проект может негативно сказаться на экосистеме озера Байкал и самой Селенги, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность на территории возможного строительства ГЭС.