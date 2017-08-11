Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы будут искать дополнительные участки под возведение домов по реновации в Фили

Общество
11 августа, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

По словам заммэра Марата Хуснуллина, в этом районе доступны лишь две небольшие стартовые площадки для строительства жилья

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские власти испытывают потребность в дополнительных участках для строительства домов в рамках программы реновации в районе Фили. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

"Район Фили подпадает под реновацию, с ним есть проблема. У нас там всего две небольшие стартовые площадки, а потребность больше. Будем вести переговоры с девелоперами по передаче площадок для строительства домов в рамках реновации", - сказал он.

Ранее в пятницу глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил ТАСС, что московская мэрия начала переговоры с десятью застройщиками о возможном предоставлении участков под реновацию. Хуснуллин, в свою очередь, пояснил ТАСС, что девелоперы смогут передавать городу землю, на которой власти построят жилье для переселенцев. В обмен на это власти предоставят участки в других местах.

Левкин не уточнил, какие именно застройщики готовы уступить свои площадки для нужд программы, но отметил, что "это первая десятка девелоперов, которые взаимодействуют с городом, много строят".

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
3
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
7
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама