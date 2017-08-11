Власти Москвы будут искать дополнительные участки под возведение домов по реновации в Фили

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские власти испытывают потребность в дополнительных участках для строительства домов в рамках программы реновации в районе Фили. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Район Фили подпадает под реновацию, с ним есть проблема. У нас там всего две небольшие стартовые площадки, а потребность больше. Будем вести переговоры с девелоперами по передаче площадок для строительства домов в рамках реновации", - сказал он.

Ранее в пятницу глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил ТАСС, что московская мэрия начала переговоры с десятью застройщиками о возможном предоставлении участков под реновацию. Хуснуллин, в свою очередь, пояснил ТАСС, что девелоперы смогут передавать городу землю, на которой власти построят жилье для переселенцев. В обмен на это власти предоставят участки в других местах.

Левкин не уточнил, какие именно застройщики готовы уступить свои площадки для нужд программы, но отметил, что "это первая десятка девелоперов, которые взаимодействуют с городом, много строят".

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

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Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.