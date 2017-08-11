АТОР: россияне смогут полностью вернуть деньги за путевки в Турцию только в суде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Граждане РФ, которые отказались от оплаченных путевок в Турцию, смогут полностью вернуть потраченные на тур деньги только в судебном порядке. Об этом в пятницу в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ранее Ростуризм заявил об угрозе безопасности здоровья туристов в турецкой Анталье и сообщил, что граждане РФ, купившие туры на юг Турции, могут потребовать расторжения договора и компенсации расходов. Роспотребнадзор также признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. Такое заключение, по информации ведомства, согласовано с МИД РФ.

"Есть некоторая некорректность в сообщении Ростуризма, к сожалению. Более точная информация была опубликована на сайте Роспотребнадзора, я бы рекомендовала всем туристам в первую очередь ознакомиться с этой информацией... У туриста, безусловно, есть право отказаться от поездки, дальше возникает вопрос об оплате компенсации. В судебном порядке он может получить 100% оплаты тура, в досудебном, скорее всего, будут удержаны реально понесенные расходы туроператора, и это абсолютно соответствует закону", - сказала Ломидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах вируса Коксаки, который вынуждал туристов прерывать отдых.