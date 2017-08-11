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Дополнительные участки для реновации в Москве планируется получить у девелоперов по обмену

Общество
11 августа, 18:07 UTC+3

По словам заммэра Марата Хуснуллина, компании-застройщики проявляют большой интерес к обмену площадками

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют получить дополнительные стартовые площадки для строительства новых домов в рамках реновации путем предложения московским девелоперам других площадок в городе. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем у инвесторов не выкупать стартплощадки, будем меняться на площадки в других районах. Либо будем меняться на дополнительные объемы, то есть будем предлагать девелоперу большую площадь в отличие от запрашиваемой", - сказал он.

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По его словам, интерес со стороны девелоперов по обмену площадок достаточно большой, практические все они обратились со своими предложениями. Но ни одного обмена еще не произведено, проект в стадии подготовки.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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