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Медведев призвал регионы внимательно подойти к подготовке школ к новому учебному году

Общество
11 августа, 18:59 дата обновления: 11 августа, 19:48 UTC+3 Пенза Пенза 11, августа. /ТАСС

Председатель правительства особенно отметил опыт подготовки учебных заведений в Удмуртии и в Саратовской области

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев призвал внимательно готовить школы и строить новые учебные заведения в преддверии учебного года. Об этом он сказал в пятницу на встрече с партийным активом Приволжского федерального округа.

"Скоро начинается учебный год. Подготовка к нему действующих школ, выполнение программы по строительству новых школ требует самого серьезного внимания. Этим тоже занимаются регионы. В Удмуртии готовится типовой проект школьных зданий, который можно было бы использовать и в других регионах", - сказал он.

В Саратовской области подготовлены современные и прозрачные процедуры приемки учебных заведений, добавил Медведев. По его словам, чтобы решать эти и другие проблемы, регионам и впредь требуется наращивать собственные экономические возможности и находить дополнительные ресурсы.

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Глава "Единой России" также обратил внимание на то, что ликвидация вторых смен в российских школах не должна приводить к ухудшению условий обучения, школы должны быть обеспечены всем необходимым.

"Вторая смена - это, действительно, не всегда хорошо", - сказал Медведев, заметив, однако, что для младших классов это и "не всегда большая беда". "Наоборот, можно правильным образом построить учебный день младшего школьника, это не всегда крамола. Гораздо важнее, чтобы была современная, комфортная школа с современным оборудованием", - подчеркнул премьер.

"На мой взгляд, лучше во вторую смену учиться в современной, комфортной школе, чем просто сказать, что все в одну смену учатся, а школа будет малокомплектная или плохо укомплектованная оборудованием, а самое главное - педагогическим персоналом", - продолжил глава правительства.

Он также обратил внимание, что нужно заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией существующих.

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