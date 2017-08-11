Роскомнадзор заявил, что предупреждал Snapchat о внесении в свой реестр

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор заявил, что владельцы приложения Snapchat были уведомлены о том, зачем ведомство просит их предоставить сведения о компании. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

По данным РБК, Snapchat, который накануне был внесен в реестр Роскомнадзора, ничего не знал о своем включении в список ведомства. Компания лишь предоставила службе "базовую информацию", но не знала, для чего она будет использована, а Роскомнадзор зарегистрировал мессенджер Snapchat в реестре организаторов распространения информации без ведома компании.

"В связи с публикациями в СМИ по поводу внесения компании Snap Inc. в реестр организаторов распространения информации, сообщаем, что в письме, направленном Роскомнадзором в адрес компании Snap Inc., была четко указана цель запроса информации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на основании ответа, а также дополнительно запрошенных сведений компания и была внесена в реестр организаторов распространения информации. "При этом переписка с компанией Snap Inc. была предельно предметна. Представители компании ответили на все поставленные вопросы", - говорится в сообщении Роскомнадзора.