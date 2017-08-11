Эксперты: россияне не спешат отказываться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки

ТАСС, 11 августа. Представители туристической индустрии не зафиксировали массового отказа россиян от отдыха на юге Турции в связи со вспышкой в этой стране энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки. Эксперты считают, что вокруг этого заболевания искусственно создается шумиха, между тем Роспотребнадзор усиливает в российских аэропортах контроль за рейсами из Турции.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса.

В пятницу источник в Роспотребнадзоре сообщил ТАСС, что ведомство признало условия на юге Турции небезопасными для российских туристов и направило эту информацию в Ростуризм. Ведомство, в свою очередь, рекомендовало россиянам учитывать имеющуюся угрозу здоровью при принятии решения о поездке в Турцию и призвал туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать клиентов о сложной эпидемиологической ситуации.

Отказы от Турции единичны

Большинство опрошенных ТАСС туроператоров в различных регионах РФ рассказали, что не получали от своих клиентов отказов лететь в Турцию из-за сообщений СМИ о вирусе Коксаки в этой стране. Лишь некоторые турфирмы признали, что такие отказы если и были, то носили единичный характер.

"Ни одного звонка не было, ни одной жалобы и тем более ни одного отказа (от поездки в Турцию из-за Коксаки - прим. ТАСС)", - сказал агентству представитель компании "Цезар" - одной из самых крупных турфирм в Астрахани. По его словам, спрос на турецкое направление остается большим. "У нас три раза в неделю чартеры, и на каждом рейсе по 15-30 человек от нашей турфирмы", - отметил собеседник агентства.

То же самое подтвердили туроператоры Волгограда, Краснодара, Севастополя, Адыгеи. "Никаких обращений об отказе от турпоездок в Турцию, и в частности в Анталью, от волгоградцев не было. Более того, заявки на путевки туда поступают и сейчас, их продажа идет в плановом режиме", - сказала сотрудница "Планеты-Тур" - одного из крупнейших туроператоров Волгоградской области Надежда Дубченко.

"Отказов нет, и спрос на отдых в Турции достаточно велик", - отметил Еристем Чич, гендиректор фирмы "Адыгея-Интурист", единственного туроператора Адыгеи.

Жителей Урала также не испугала вспышка вируса на популярных турецких курортах. "У нас были вопросы о возможности отказа, но как таковые случаи отказа мне не известны <…> До конца лета путевки в Турцию хорошо проданы, и эти отказы не будут ощутимы на фоне исключительно высокого спроса", - сказал агентству исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Единичные случаи отказа от Турции зафиксированы в Ростове-на-Дону и на Северо-Западе страны. "Есть обращения, но их мало - менее половины процента из тех, кто приобрел путевку (в Ростовской области), готовы от нее отказаться", - сказал ТАСС директор одной из крупнейшей сети туристических агентств на Юге России "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Пресс-секретарь Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Павел Румянцев признал, что в первые дни жители Северо-Запада активно звонили в турфирмы, но отказывались от купленных путевок немногие. "В первый день, когда эта история начала звучать, люди очень активно звонили в турфирмы. Были отказы. Сказать, что это массово, - конечно, нет. Это в пределах, наверное, 5% от общего числа туристов, но отказы были", - сообщил эксперт.

"Дело в том, что сейчас не так-то легко заменить поездку, например, на отечественный курорт с такими же условиями. Но мы честно всех предупреждаем об информации, полученной от Ростуризма. И клиенты принимают после этого решения отказаться или нет. Паники как таковой не наблюдается, мы общаемся с клиентами постоянно и держим их в курсе ситуации", - пояснил также Мкртчян.

Ажиотаж подогревают СМИ

Причиной ажиотажа вокруг Коксаки эксперты туристической отрасли во многом считают журналистов. "Я помню случаи, когда из-за эпидемии закрывали целые отели, но никто об этом не трубил и не вызывал ажиотажа. Считаю, что сейчас мы наблюдаем некорректное освещение проблемы со стороны СМИ", - заявила ТАСС генеральный директор владимирского турагентства "Вип-тур" Татьяна Пикунова. По ее словам, турецкое направление, несмотря на сообщения об инфекциях, остается самым популярным у туристов из России.

"Мы звонили гидам, которые работают в отелях, которые сказали, что ситуация не из ряда вон выходящая. Это нормальное явление в августе, когда идет пик жары и при массовом скоплении людей есть случаи заболевания. Они единичные, не в массе, и расценивать их как эпидемию, конечно, не следует", - пояснила собеседник агентства.

Представитель туроператора Pegas Turistik в Краснодаре Виталий Пучко назвал сообщения о вспышке инфекции в Турции "шумихой вокруг ничего". "Там буквально десятки случаев. А учитывая, что отдыхают около 1,5 млн россиян, на самом деле ничего не происходит. Все побережье "инфекционку" ловит, все больницы позвонить-узнать - все забито", - считает собеседник агентства.

Руководитель севастопольской туристической компании Rozoff Travel Роман Розов рассказал, что локальные случаи заболеваний инфекцией в Турции были и в прошлом, и позапрошлом году, но тогда "никто просто не делал на этом акцент". "Ничего суперсерьезного нет, массового закрытия отелей нет", - считает он. При этом эксперт подверг сомнению версию о том, что эти сообщения о вирусе могут быть спланированной акцией, чтобы российские туристы не ехали в Турцию, а оставались отдыхать в России. "Такие вещи если и делать, то в мае, в начале сезона, а не в конце", - сказал Розов.

Румянцев из РСТ также добавил, что вряд ли сообщения о вирусе в Турции серьезно отразятся на турсезоне в стране. "Я полагаю, что если от наших властей на федеральном уровне, прежде всего от Роспотребнадзора, от медиков не будет дополнительной информации о том, что действительно там эпидемия распространяется и заболевших вирусом становится больше, то тогда, в принципе, это не окажет существенного воздействия. Если какие-то такие заявления будут звучать, то тут уже да, можно думать, что ситуация будет развиваться дальше в не самую лучшую для турецкого турбизнеса сторону", - сказал он.

Усиление контроля за турецкими рейсами

Между тем Роспотребнадзор усиливает в российских аэропортах санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Турции, в связи с информацией об участившихся случаях заражения энтеровирусной инфекцией граждан. Такие меры приняли уже в петербургском аэропорту Пулково и в Екатеринбурге, сообщили агентству представители региональных управлений службы. В частности, в отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре также отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова со своей стороны отметила, что ведомство держит на контроле ситуацию с распространением нового вируса. "Мы постоянно находимся в стадии "боевой" готовности и встречаем все суда из зарубежных стран по особому режиму. Особенных дополнительных мер не предпринимается. Принимается к сведению, что появилась новая угроза, все службы готовы, всем понятно, что делать", - пояснила собеседница агентства.