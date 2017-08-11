В Ингушетии в этом году появятся пять новых домов культуры

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МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Пять новых сельских домов культуры появятся в этом году в Ингушетии, сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра культуры республики Людмила Гетагазова.
"В течение года в регионе будет построено и сдало в эксплуатацию пять домов культуры, или, как их сейчас называют, центров культурного развития. Они строятся в сельских поселениях Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов. Один объект в селе Кантышево Назрановского района уже сдан и начал работать. Кроме того, еще в пяти домах культуры региона провели реконструкцию", - сказала она.
Во всех строящихся домах культуры предусмотрены помещения для творческих кружков и библиотек, залы для просмотра кинофильмов, сообщила замминистра.
"У нас в республике долгое время был только один кинотеатр - "Дружба" в Назрани. Полтора года назад в торгово-развлекательном центре "Фабрика" в Назрани открыли несколько кинозалов от сети кинотеатров "Киностар", они тоже имеют статус кинотеатра. Есть еще четыре кинозала в домах культуры Назрани, сельском поселении Нестеровское, в летнем амфитеатре и в Центре культурного развития Магаса", - уточнила она.