В Ингушетии в этом году появятся пять новых домов культуры

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Пять новых сельских домов культуры появятся в этом году в Ингушетии, сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра культуры республики Людмила Гетагазова.

"В течение года в регионе будет построено и сдало в эксплуатацию пять домов культуры, или, как их сейчас называют, центров культурного развития. Они строятся в сельских поселениях Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов. Один объект в селе Кантышево Назрановского района уже сдан и начал работать. Кроме того, еще в пяти домах культуры региона провели реконструкцию", - сказала она.

Во всех строящихся домах культуры предусмотрены помещения для творческих кружков и библиотек, залы для просмотра кинофильмов, сообщила замминистра.

"У нас в республике долгое время был только один кинотеатр - "Дружба" в Назрани. Полтора года назад в торгово-развлекательном центре "Фабрика" в Назрани открыли несколько кинозалов от сети кинотеатров "Киностар", они тоже имеют статус кинотеатра. Есть еще четыре кинозала в домах культуры Назрани, сельском поселении Нестеровское, в летнем амфитеатре и в Центре культурного развития Магаса", - уточнила она.