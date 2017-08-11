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Фонд второго конкурса президентских грантов составит более 4,5 млрд рублей

Общество
11 августа, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Уточняется, что "в рамках первого конкурса распределена вдвое меньшая сумма - 2,25 млрд рублей, поддержано 970 проектов"

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ТАСС, 11 августа. Объем средств, предусмотренных на второй конкурс для некоммерческих организаций (НКО) по предоставлению грантов президента РФ, составит более 4, 5 млрд рублей, что вдвое больше суммы, распределенной по итогам первого конкурса. Об этом сообщили в пятницу в Фонде президентских грантов.

Заявки на участие в первом в этом году конкурсе грантов принимались с 17 апреля по 31 мая, 16 августа стартует второй конкурс. В релизе Фонда, поступившем в ТАСС, напоминается, что, согласно распоряжению главы государства от 26 июня, объем средств, выделяемых для поддержки НКО, был увеличен с 4,3 до 7 млрд рублей.

"В итоге грантовый фонд второго конкурса составит более 4,5 млрд рублей", - указывается в сообщении. Также уточняется, что "в рамках первого конкурса распределена вдвое меньшая сумма - 2,25 млрд рублей, поддержано 970 проектов".

"Соответственно, шансы получить грант по результатам второго конкурса увеличиваются", - констатируют в Фонде.

Там проинформировали, что в день начала приема заявок на второй конкурс будет проведено одновременно шесть семинаров для потенциальных участников конкурса - от Магадана до Санкт-Петербурга и Республики Крым на тему "Как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта?".

В частности, в Челябинске ведущим семинара будет генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, будет вестись трансляция в режиме вебинара на всю территорию РФ.

Конкурсы президентских грантов

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тыс. 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься по 29 сентября.

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