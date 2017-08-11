На Троекуровском кладбище простились с замглавы Минкавказа Андреем Резниковым

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прощание с заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Андреем Резниковым прошло на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает пресс-служба министерства.

"11 августа на Троекуровском кладбище простились с заместителем министра по делам Северного Кавказа Андреем Владимировичем Резниковым. На церемонии прощания присутствовали коллеги, друзья и близкие Андрея Владимировича, сохранившие о нем множество теплых воспоминаний", - говорится в сообщении.

За три года работы заместителем министра Резников принял непосредственное участие в формировании стратегических подходов к созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса, масштабному проекту восстановления вольфрамо-молибденового комбината в Тырныаузе, руководил развитием курортов "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", сообщает пресс-служба.

Соболезнования в адрес близких и коллег Андрея Резникова выразил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. "Горько сознавать, что жизнь Андрея Владимировича, молодого, яркого, полного сил и надежд, оборвалась так рано. Современный и целеустремленный руководитель, он пользовался большим уважением коллег, которые ценили его эрудицию, последовательность и принципиальность", - сказано в правительственной телеграмме.

В телеграмме заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина говорится, что "своим трудолюбием, преданностью общему делу Андрей Владимирович заслужил безграничное доверие и уважение со стороны коллег и жителей Северного Кавказа". По словам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, Резников "был замечательным человеком, надежным товарищем и выдающимся профессионалом". "Все, кому посчастливилось хорошо знать Андрея Владимировича, навсегда запомнят его таким", - пишет Голодец.

Свои соболезнования в адрес министерства направили также главы всех регионов Северного Кавказа.