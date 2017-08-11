Пензенский губернатор предложил развивать комфортную среду в частном секторе

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Жители частного сектора могли бы стать полноправными участниками проекта "Создание комфортной городской среды". Такое предложение внес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе.

"В Пензенской области мы ставим задачу не только потратить средства федерального бюджета на создание комфортной городской среды, но и привлечь самих граждан к благоустройству территории. Нам бы хотелось расширить рамки программы "Создание комфортной городской среды", чтобы ее можно было реализовать среди жителей частного сектора, а не только многоквартирных домов", - предложил Белозерцев.

Глава региона сообщил, что согласно условиям проекта в Пензе на реализацию проектов благоустройства 70% средств выделяется из бюджета, а 30% обеспечивают граждане своим участием. "Так мы пытаемся вовлечь самих жителей города в работу по проекту. И такая работа объединяет людей", - пояснил Белозерцев.

Медведев отреагировал на предложение пензенского губернатора. "Жители частного сектора сами вкладывается и самостоятельно принимают решения о благоустройстве и развитии своих территорий, мы не можем им навязывать свои решения. Здесь надо искать свои подходы", - уточнил Медведев.

Секретарь пензенского регионального отделения "Единой России" Валерий Лидин уточнил, что речь идет лишь о расширении проекта "Создание комфортной городской среды" на сельские территории. Многие села и райцентры также нуждаются в комплексном благоустройстве и ремонте сельских дорог.

"Мы предлагаем расширить проект на сельские поселения, где также живут люди, и хотят, чтобы их село было комфортным и современным", - сообщил Лидин журналистам.