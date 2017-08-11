Медведев поддержал идею привлечения жителей к конкурсам по благоустройству территорий

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею привлекать жителей к конкурсам в рамках приоритетных проектов благоустройства территорий. Об этом он заявил на встрече с партийным активом Приволжского федерального округа, на которой обсуждались вопросы строительства индивидуального жилья и благоустройства городской среды.
"Допуск самих жильцов, которые объединены либо в ТОС [территориальное общественное самоуправление], либо в ТСЖ [товарищество собственников жилья] к конкурсу для благоустройства дворов - я думаю, что это вполне здравая идея. Почему нет? Они вряд ли будут участвовать, как индивидуальные предприниматели или как просто физические лица. Но если говорить о юридическом лице, которое способно предложить нормальное качество услуг, можно", - сказал Медведев.
Медведев отметил, что в этом случае местным властям следует относиться к этой инициативе очень внимательно. "Потому что так можно всех профессионалов убрать с шахматной доски, что называется, оставить одни ТСЖ, а у них на это нет ни навыков, ни компетенций. Должен быть разумный подход, и профессиональные навыки должны соединяться с инициативой людей", - резюмировал премьер-министр.
Первый заместитель председателя государственного собрания республики Марий Эл Владимир Мухин в рамках встречи рассказал, что с 2014 года граждане республики привлекаются в процесс выбора проектов в рамках их приоритетного бюджетного финансирования, а также участвуют в конкурсах.