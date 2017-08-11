Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поддержал идею привлечения жителей к конкурсам по благоустройству территорий

Общество
11 августа, 20:07 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

При этом глава правительства отметил, что местным властям следует относиться к данной инициативе очень внимательно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею привлекать жителей к конкурсам в рамках приоритетных проектов благоустройства территорий. Об этом он заявил на встрече с партийным активом Приволжского федерального округа, на которой обсуждались вопросы строительства индивидуального жилья и благоустройства городской среды.

"Допуск самих жильцов, которые объединены либо в ТОС [территориальное общественное самоуправление], либо в ТСЖ [товарищество собственников жилья] к конкурсу для благоустройства дворов - я думаю, что это вполне здравая идея. Почему нет? Они вряд ли будут участвовать, как индивидуальные предприниматели или как просто физические лица. Но если говорить о юридическом лице, которое способно предложить нормальное качество услуг, можно", - сказал Медведев.

Медведев отметил, что в этом случае местным властям следует относиться к этой инициативе очень внимательно. "Потому что так можно всех профессионалов убрать с шахматной доски, что называется, оставить одни ТСЖ, а у них на это нет ни навыков, ни компетенций. Должен быть разумный подход, и профессиональные навыки должны соединяться с инициативой людей", - резюмировал премьер-министр.

Первый заместитель председателя государственного собрания республики Марий Эл Владимир Мухин в рамках встречи рассказал, что с 2014 года граждане республики привлекаются в процесс выбора проектов в рамках их приоритетного бюджетного финансирования, а также участвуют в конкурсах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
2
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
Жизнь взаймы: что покупали в кредит советские граждане
5
Москва начала переговоры с топ-10 девелоперов о предоставлении ими участков для реновации
6
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
7
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама