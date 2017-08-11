Оставшийся при рубках лес может перейти из федеральной собственности в муниципальную

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Лес, оставшийся после рубок просек под линии электропередачи (ЛЭП), а также при строительстве дорог и трубопроводов, может перейти из федеральной собственности в муниципальную. С таким предложением выступил в пятницу врио губернатора Пермского края Максим Решетников на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе.

"Лес, который остается при рубках просек под ЛЭП, при рубках дорог и при рубках трубопроводов считается федеральной собственностью, он складируется. В результате понятно, что Росимуществу очень сложно реализовать его, а там 30% деловой древесины. Может быть, нам законодательно установить этот лес сразу передавать муниципалитетам? Муниципалитеты использовали бы его либо для жилищного строительства, либо на деловую древесину - дрова бабушкам и так далее", - предложил Решетников.

По его словам, тем самым можно было бы и почистить территории от гниющего леса, и реализовать "много других социальных вопросов". "Мы готовы дать предложения по законодательным актам от лица Пермского края и рассчитываем на поддержку", - сказал врио губернатора Прикамья.

В Пермском крае на сегодняшний день 12 млн гектаров леса, что составляет две трети территории региона. 10 из них, по данным администрации Прикамья, можно вовлечь в оборот. Объем инвестиций в лесопромышленную отрасль за последние 6 лет превысил 23 млрд рублей, ежегодный объем доходов по платежам за использование лесов в крае - более 800 млн рублей. В прошлом году доходы в консолидированный бюджет побили рекорды прошлых лет и достигли показателя более 995 млн рублей.