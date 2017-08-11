Власти Марий Эл предложили допускать жильцов к благоустройству дворов ТСЖ без конкурса

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл предложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность допуска без конкурса жильцов многоквартирных домов через ТСЖ выполнять некоторые виды работ по благоустройству дворов. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель председателя государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Мухин на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе.

"Мы все понимаем, что люди только тогда начнут ценить результаты труда и вложенных усилий, когда сами задействованы в этом процессе и создают что-то своими руками. Поэтому мы, если это возможно, просим допустить без конкурса на выполнение тех или иных объемов и видов работ самих жильцов, через ТСЖ или ТОС. В рамках отдельных договоров с муниципалитетами ТСЖ могли бы закупать необходимый материал, инструменты, саженцы и т. д. и организовывать самостоятельную работу жильцов по благоустройству их двора именно с этими материалами", - сказал он, обращаясь к премьеру.

Мухин добавил, что сейчас исполнителями по проектам благоустройства территорий, реализуемые в рамках партийного проекта "Единой России" - "Городская среда" - являются коммерческие подрядные организации, отбираемые муниципалитетами в рамках конкурсных процедур.

"В данный момент люди выступают лишь как фактические заказчики по исполнению своих проектов и косвенными контролерами работ по благоустройству своей территории", - объяснил он. Реализация указанного выше предложения, по словам Мухина, позволила бы повысить их вовлеченность в улучшение городской среды.

В Марий Эл за три года реализации проекта было введено 136 объектов: дороги, детские площадки, спортивные объекты и так далее. "Самое главное все проекты были реализованы по предложению самих граждан", - уточнил Мухин.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.