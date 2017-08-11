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В Вологодской области перенесли, а не отменили строительство нового дворца Деда Мороза

Общество
11 августа, 20:41 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что из-за недостатка финансирования судьба строительства новой вотчины зимнего волшебника оказалась под вопросом

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ТАСС, 11 августа. Начало строительства нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области не отменено, как сообщил ряд СМИ, а перенесено. Об этом заявил в пятницу начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Как сообщили ранее СМИ, из-за сокращения программы "Культура России" на 46 млрд рублей десять проектов, которые планировались на 2018 год, не будут начаты, в том числе строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге.

"В Минэкономразвития России были направлены предложения Минкультуры РФ в проект федерального бюджета в части расходов инвестиционного характера на 2018-2020 годы с учетом строительства нового дворца Деда Мороза. Речь идет о дополнительной потребности в размере 186,1 млн рублей. Рабочая группа "Социальная Сфера" при Минэкономразвития России данное предложение поддержала и рекомендовала к включению в так называемый лист ожидания, межведомственной комиссией при Минэкономразвития России данная позиция также поддержана. Таким образом, представленный вопрос будет внесен на рассмотрение правительственной комиссией по бюджетным проектировкам, заседание которой запланировано на сентябрь - октябрь 2017 года", - процитировала Осиповского пресс-служба правительства области.

По информации правительства области, сказочный терем Деда Мороза, который сейчас посещают туристы, не вмещает всех желающих попасть к нему в гости - терем может вместить не более 6,5 тыс. гостей в сутки, а желающих к нему попасть гораздо больше. Нужно увеличивать площадь объекта, для чего требуются средства федерального бюджета. За последние пять лет в развитие Великого Устюга уже вложили 5,5 млрд рублей. Сейчас город посещает около 300 тыс. человек в год, власти намерены удвоить туристический поток к 2030 году.

На территории вотчины, занимающей 43 га, размещены двухэтажный терем Деда Мороза, гостиничный комплекс из деревянных коттеджей, сауна и русская баня с комнатами отдыха, бесплатная охраняемая автостоянка, зимний сад и ледник, ресторан, фольклорный центр, зоопарк. Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году, позже, в 2005-м, его резиденция появилась и в московском парке Кузьминки-Люблино.

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