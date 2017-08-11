Омбудсмен в Дагестане получил более 200 заявлений о вывозе детей в Сирию и Ирак

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Более 200 обращений о вывозе детей родителями, уехавшими воевать на стороне террористов в Сирию и Ирак, получила уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова. Об этом в пятницу она сообщила ТАСС.

"На сегодня к нам поступило 213 официальных обращений (о вывозе детей). И если мы говорим об обращениях, то количество детей - где-то около 240. Но учитывая, что многие ездили беременными и рожали там, и за время вооруженного конфликта у каждой еще родилось по два, по три ребенка, то эту цифру можно смело умножать на 3. Однозначно", - сказала Ежова.

Официально - 213, примерно - около тысячи

"Другой вопрос - никто и нигде не скажет вам, что официально на территории Сирии, Ирака и Турции находится вот столько-то. Мы отталкиваемся от цифры 213 просто потому, что она доказуема. То есть мы можем всем показать имена, заявления, подпись человека, который обратился. При хорошем раскладе в этих странах может быть тысяча детей, а так один бог знает сколько там детей. Официально - 213, а примерно - около тысячи", - добавила омбудсмен.

"Представлен весь Дагестан"

По ее словам, обращения о вывозе детей поступили практически со всех районов и городов Дагестана. "Представлен весь Дагестан. Легче назвать те районы, откуда не было обращений, да и оттуда не было не потому, что нет, а потому, что к нам не обратились", - сообщила собеседница агентства.

Как отметила Ежова, основное большинство этих детей вывезены за последние пять лет. "И по сей день пресекают попытки тех, кто пытается туда бежать, в том числе с детьми. То есть этот процесс не останавливался и не привязан к конкретному году или дате. Самый пик приходится на начало сирийской кампании, но на самом деле выезжать начали еще с иракской", - сказала она.

"Работа идет каждый день"

По словам Ежовой, работа по возвращению этих детей вместе с родственниками шла и идет каждый день. "Потому что как мы можем помочь ребенку, если мы не знаем его местонахождения? А местонахождение его знает только родитель и тот родственник, который с этим родителем на связи так или иначе, то есть мама или папа, тетя или дядя. Поэтому, не работая с родственниками, мы бы вообще никогда никакой информации не узнали бы", - отметила она.

"Эта работа ведется кропотливо каждый день. Подключаем к ней родных, духовных лиц, любимую бабушку, то есть кого угодно, кто убеждает их, если не вернуться самим, то хотя бы вернуть детей", - добавила собеседница ТАСС.

Спецкомиссия по поиску и возвращению детей

Как сообщал ТАСС ранее, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов создал специальную комиссию по поиску и возвращению российских детей, вывезенных уехавшими воевать на стороне террористов родителями.

"Я сегодня подписал указ о создании специальной комиссии по розыску и возвращению российских детей, вывезенных родителями, которые предали свою Родину и выехали за границу воевать на стороне террористов. Кроме того, я поручил правительству республики и уполномоченному при главе региона по защите семьи, материнства и прав ребенка оперативно заняться судьбой детей в багдадском приюте", - сообщил ТАСС в четверг Абдулатипов.

По его словам, власти республики к этой работе планируют подключить также и этнических дагестанцев, которые более века проживают на территории Сирии и Ирака. "В ближайшее время в эти страны будут направлены ответственные за проведение работ на месте", - добавил руководитель региона.

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ.

По словам Кадырова, "в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ", и еще столько же в районе Мосула и Курдистана. Позже, 10 августа, глава Чечни написал на своей странице в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане. Кадыров добавил, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России.