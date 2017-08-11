"Территория смыслов" выделила грант на конференцию "Крымская международная модель ООН"

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Проект проведения научной конференции "Крымская международная модель ООН" получил сертификат на грант в размере 300 тыс. рублей по итогам смены молодых политологов и социологов Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Модель ООН - это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которого студенты и учащиеся старших классов на официальных языках ООН воспроизводят работу органов этой организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу", - уточнили в пресс-службе.

Как ожидается, в конференции примут участие 500 делегатов из 58 стран, а провести мероприятие планируется осенью 2018 года. Всего победителям всероссийского конкурса молодежных проектов, который проходил на площадке смены молодых политологов и социологов на "Территории смыслов", стали 14 проектов. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках этой смены составила 2 млн рублей.

Гостями форума за прошедшую неделю стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, член Совета Федерации Олег Морозов, представители структур ООН, социологических служб, эксперты.

Партнерами смены выступили Всероссийский центр изучения общественного мнения, Фонд "Общественное мнение", Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Учебную программу прошли около 1 тыс. молодых людей из всех регионов России.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.