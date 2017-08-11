МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Жуков назвал серебро Клишиной в прыжках в длину на ЧМ замечательным достижениемСпорт 11 августа, 23:05
Шляхтин: Клишина долго шла к медали чемпионата мира в прыжках в длинуСпорт 11 августа, 23:03
Мутко: Клишина после серебра ЧМ вошла в элиту прыжков в длинуСпорт 11 августа, 22:54
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"Культура 11 августа, 22:49
Россиянка Клишина завоевала серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в длинуСпорт 11 августа, 22:37
Городской совет Лос-Анджелеса одобрил соглашение с МОК о проведении Игр-2028Спорт 11 августа, 22:20
Хакер Гуччифер заявил, что от его имени действуют ЦРУ и АНБ СШАМеждународная панорама 11 августа, 22:01
Евросоюз 14 августа созывает встречу для обсуждения новых санкций против КНДРМеждународная панорама 11 августа, 21:52
Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 50 м кролем на этапе КМ в ЭйндховенеСпорт 11 августа, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные спасатели распространили предупреждение о сильном тумане в Москве.
"Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500-800 м", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве.
Там отметили, что возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи с чем может быть затруднено движение транспорта, а также повышается риск дорожно-транспортных происшествий.
"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует москвичам и гостям столицы воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а за рулем автомобиля проявлять повышенное внимание и соблюдать дистанцию и скоростной режим", - отметили в пресс-службе.