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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Общество
11 августа, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Отмечается, что возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи с чем может быть затруднено движение транспорта

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные спасатели распространили предупреждение о сильном тумане в Москве.

"Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500-800 м", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Там отметили, что возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи с чем может быть затруднено движение транспорта, а также повышается риск дорожно-транспортных происшествий.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует москвичам и гостям столицы воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а за рулем автомобиля проявлять повышенное внимание и соблюдать дистанцию и скоростной режим", - отметили в пресс-службе.

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