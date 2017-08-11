МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные спасатели распространили предупреждение о сильном тумане в Москве.

"Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500-800 м", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Там отметили, что возможно ухудшение видимости в ночные и утренние часы на автомагистралях, в связи с чем может быть затруднено движение транспорта, а также повышается риск дорожно-транспортных происшествий.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует москвичам и гостям столицы воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а за рулем автомобиля проявлять повышенное внимание и соблюдать дистанцию и скоростной режим", - отметили в пресс-службе.