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Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа

Общество
11 августа, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

По данным источников на Первом канале, официальной информации об уходе Андрея Малахова до сих пор нет

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ситуация с ведущим программы "Пусть говорят", которую, по сообщениям СМИ, решил покинуть журналист Андрей Малахов, окончательно должна проясниться 14 августа. Об этом ТАСС сообщили источники на Первом канале.

Отмечается, что в Останкино уже прошли съемки телепередачи с ведущим Дмитрием Борисовым, шоу было посвящено Малахову.

"Пилот снят. Будет ли он запущен в эфир, станет ясно в понедельник", - сказал собеседник агентства.

"Все ожидали, что Андрей в конечном счете войдет в студию, но этого не произошло, до сих пор все напоминает розыгрыш", - сказал сотрудник телешоу.

"Никто не может сказать, чем все закончится, мы до сих пор не слышали официальную позицию Андрея", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущий Андрей Малахов принял решение уйти на канал "Россия-1". При этом источник ТАСС, близкий к руководству канала, пояснил, что ведущий пока не писал заявление об уходе. Малахов официально находился в отпуске до 10 августа, но до сих пор так и не появился в Останкино, рассказал собеседник ТАСС.

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