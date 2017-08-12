В Татарстане открывается международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар"

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Более 500 бойцов из России, Израиля, Украины, Казахстана и Киргизии примут участие в международном фестивале средневекового боя "Великий Болгар", который открывается в субботу в Татарстане. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Крупнейшее мероприятие по исторической реконструкции в Поволжье проводится на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В фестивале примут участие более 500 бойцов из России, Израиля, Украины, Казахстана и Киргизии", - говорится в сообщении.

На протяжении двух дней фестиваля будет работать историческая площадка, где представят предметы быта Золотой Орды, Руси и Европы. Гости фестиваля смогут также попробовать средневековую кухню, увидеть аналоги осадных орудий Средневековья и попробовать пострелять из них. Также прозвучат выступления фолк-групп. Танцевальные коллективы проведут мастер-классы по ирландским или степенным историческим танцам.

На фестивальной площадке будут проведены лучный и конный турниры, массовые бои, Кубок Донжона по полноконтактным средневековым боям один на один (турнир, максимально приближенный к средневековым правилам). А 13 августа в рамках международного фестиваля средневекового боя "Великий Болгар - 2017" впервые состоится гран-при Европы по историческому средневековому бою. В нем примут участие команды из Италии, Франции, Чехии, Украины и Беларуси.

В 2016 году фестиваль "Великий Болгар" посетили более 38 тыс. зрителей, в этом году власти Татарстана ожидают 40 тыс. гостей.