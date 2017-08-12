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В "Орленке" подведут итоги работы Российского движения школьников за год

Общество
12 августа, 0:10 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, августа. /ТАСС

Участников форума "Шаг в будущее страны" познакомят с историей создания Российского движения школьников, предложат им создать "Банк идей для дней единых действий" в школах

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СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум "Шаг в будущее страны", организатором которого выступает Российское движение школьников (РДШ), откроется в субботу детском центре "Орленок". Участниками смены станут 500 активистов движения из 73 регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ.

Соорганизатором большой смены школьных активистов, кроме Всероссийского детского центра "Орленок", также выступил "Росдетцентр".

"Итоговый форум "Шаг в будущее страны" объединит 500 школьников, которые в своих регионах активно реализуют идеи нашего движения, уже являются лидерами в своих школах. Вместе с ними мы подведем итоги работы за год и наметим перспективы на следующий учебный год. Также ребята в рамках большой смены представят свои проекты, лучшие из них будут отобраны для тиражирования в других регионах", - сказали в РДШ.

Участников форума познакомят с историей создания Российского движения школьников, предложат им создать "Банк идей для дней единых действий" в школах. Ребята смогут поработать волонтерами и пройти курсы ораторов.

"Школьники станут организаторами арт-бульваров, снимут короткометражный фильм и смастерят воздушных змеев, которых запустят в небо на фестивале "Улетное лето". Долгожданным событием смены станет телемост с Международной космической станцией, в ходе которого ребята смогут задать свои вопросы председателю РДШ, находящемуся на орбите космонавту Сергею Рязанскому", - раскрыли некоторые детали программы форума в пресс-центре "Орленка".

Смена "Шаг в будущее страны" будет проходить во Всероссийском детском центре "Орленок" по 29 августа.

О движении

Общероссийская общественно-государственная детско- юношеская организация "Российское движение школьников" создана в соответствии с указом президента РФ 29 октября 2015 года и фактически образована на первом съезде движения, который прошел в МГУ имени М. В. Ломоносова 28 марта 2016 года.

Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

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