Более 400 поисковиков из семи стран мира отправились в экспедицию "Северо-Западный фронт"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Более 400 поисковиков из семи стран мира принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт", которая начинается в субботу, 12 августа, в Новгородской области. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов акции, руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева.

"На церемонии поднятия флага международной поисковой экспедиции, которая состоится в лагере поисковиков в Демянском районе в 10:00 мск, будут присутствовать более 400 активистов общественного движения со всей России, а также представители Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США", - сказала она.

По словам Цунаевой, участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. Проект под общим названием "Фронт" работает в России с 2014 года, ранее такие массовые военно-исторические экспедиции проходили в Калужской, Ленинградской и Тверской областях. Новгородская область в этом году выбрана не случайно, добавила она.

"Мы хотим напомнить о судьбе бойцов Красной армии, которые 75 лет назад, в 1941-1942 годах противостояли здесь наступлению немецко-фашистской группы армий "Север". Кроме того, своим опытом поделятся участники самого крупного поискового движения на Северо-Западе - новгородской экспедиции "Долина". Ее основателю, Николаю Орлову, в этом году исполнилось бы 90 лет", - пояснила руководитель движения.

Как уточнили в штабе организации, для начинающих поисковиков специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, антропологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса вместе с опытными товарищами новички примут участие в полевых поисковых работах. Ожидается, что в работе экспедиции примет участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин. 23 августа пройдет погребение найденных останков.

Поисковое движение России

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" создано в апреле 2013 года и является крупнейшей в стране организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов.

Участники Движения не только проводят поисковые экспедиции во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием.

Поисковая экспедиция "Долина" - самое крупное на Северо- Западе России объединение поисковых отрядов. Только этой весной в ее составе работали 33 отряда из регионов страны и стран ближнего зарубежья. За 25 лет поисковиками "Долины" найдены и захоронены останки более 107 тысяч бойцов и командиров РККА, установлены имена более 17 тысяч защитников Отечества.