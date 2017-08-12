Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 поисковиков из семи стран мира отправились в экспедицию "Северо-Западный фронт"

Общество
12 августа, 0:20 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Отмечается, что участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Более 400 поисковиков из семи стран мира принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт", которая начинается в субботу, 12 августа, в Новгородской области. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов акции, руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева.

"На церемонии поднятия флага международной поисковой экспедиции, которая состоится в лагере поисковиков в Демянском районе в 10:00 мск, будут присутствовать более 400 активистов общественного движения со всей России, а также представители Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США", - сказала она.

По словам Цунаевой, участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. Проект под общим названием "Фронт" работает в России с 2014 года, ранее такие массовые военно-исторические экспедиции проходили в Калужской, Ленинградской и Тверской областях. Новгородская область в этом году выбрана не случайно, добавила она.

"Мы хотим напомнить о судьбе бойцов Красной армии, которые 75 лет назад, в 1941-1942 годах противостояли здесь наступлению немецко-фашистской группы армий "Север". Кроме того, своим опытом поделятся участники самого крупного поискового движения на Северо-Западе - новгородской экспедиции "Долина". Ее основателю, Николаю Орлову, в этом году исполнилось бы 90 лет", - пояснила руководитель движения.

Как уточнили в штабе организации, для начинающих поисковиков специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, антропологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса вместе с опытными товарищами новички примут участие в полевых поисковых работах. Ожидается, что в работе экспедиции примет участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин. 23 августа пройдет погребение найденных останков.

Поисковое движение России

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" создано в апреле 2013 года и является крупнейшей в стране организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов.

Участники Движения не только проводят поисковые экспедиции во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием.

Поисковая экспедиция "Долина" - самое крупное на Северо- Западе России объединение поисковых отрядов. Только этой весной в ее составе работали 33 отряда из регионов страны и стран ближнего зарубежья. За 25 лет поисковиками "Долины" найдены и захоронены останки более 107 тысяч бойцов и командиров РККА, установлены имена более 17 тысяч защитников Отечества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
3
В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом
4
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
5
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
6
Трамп подтвердил, что США к 1 сентября ответят на сокращение американских дипмиссий в РФ
7
Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама