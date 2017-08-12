Более 400 поисковиков из семи стран мира отправились в экспедицию "Северо-Западный фронт"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Более 400 поисковиков из семи стран мира принимают участие в экспедиции "Северо-Западный фронт", которая начинается в субботу, 12 августа, в Новгородской области. Об этом сообщила ТАСС одна из организаторов акции, руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева.
"На церемонии поднятия флага международной поисковой экспедиции, которая состоится в лагере поисковиков в Демянском районе в 10:00 мск, будут присутствовать более 400 активистов общественного движения со всей России, а также представители Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США", - сказала она.
По словам Цунаевой, участники экспедиции будут вести поиск останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. Проект под общим названием "Фронт" работает в России с 2014 года, ранее такие массовые военно-исторические экспедиции проходили в Калужской, Ленинградской и Тверской областях. Новгородская область в этом году выбрана не случайно, добавила она.
"Мы хотим напомнить о судьбе бойцов Красной армии, которые 75 лет назад, в 1941-1942 годах противостояли здесь наступлению немецко-фашистской группы армий "Север". Кроме того, своим опытом поделятся участники самого крупного поискового движения на Северо-Западе - новгородской экспедиции "Долина". Ее основателю, Николаю Орлову, в этом году исполнилось бы 90 лет", - пояснила руководитель движения.
Как уточнили в штабе организации, для начинающих поисковиков специалисты проведут лекции и мастер-классы по военной археологии, антропологии, основам топографии и ориентирования на местности, оформлению поисковой документации и архивной работе. После теоретического курса вместе с опытными товарищами новички примут участие в полевых поисковых работах. Ожидается, что в работе экспедиции примет участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин. 23 августа пройдет погребение найденных останков.
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" создано в апреле 2013 года и является крупнейшей в стране организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов.
Участники Движения не только проводят поисковые экспедиции во всех уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием.
Поисковая экспедиция "Долина" - самое крупное на Северо- Западе России объединение поисковых отрядов. Только этой весной в ее составе работали 33 отряда из регионов страны и стран ближнего зарубежья. За 25 лет поисковиками "Долины" найдены и захоронены останки более 107 тысяч бойцов и командиров РККА, установлены имена более 17 тысяч защитников Отечества.