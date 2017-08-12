Жители Курска почтят память погибших на подлодке "Курск"

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КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Память моряков атомного подводного крейсера "Курск" (АПРК), погибших 17 лет назад во время выполнения учебно-боевых задач в Баренцевом море, почтут в Курске. Сотни жителей города, как ожидается, примут участие в литии и возложат цветы и венки к памятнику экипажу подлодки, сообщил ТАСС губернатор Курской области Александр Михайлов.
"Мы помним подвиг экипажа одной из лучших атомных подводных лодок российского флота. Я уверен, что сотни курян - и взрослых, и детей - придут к могиле подводников, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения членам экипажа, которые до конца мужественно выполнили свой долг", - сказал губернатор.
День памяти начнется с литии на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны, где похоронены 12 моряков "Курска". Затем состоится возложение цветов к памятнику подводникам, а вечером жители Курска по традиции соберутся на митинг-реквием.
Как уточнили в пресс-службе администрации региона, с Курском подлодку связывало не только название. За годы шефствования над крейсером моряки "Курска" часто навещали город, а лучшие представители курской молодежи мечтали попасть в состав экипажа судна.
Атомный подводный крейсер (АПРК) К-141 "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж подлодки - 118 человек. Спасательная операция, которая продлилась с 13 по 21 августа, не дала результатов. Спустя год подлодка была поднята со дна Баренцева моря.
Как установило следствие, трагедия на подлодке произошла из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, что, в свою очередь, привело к взрыву в торпедном аппарате №4. Позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами.