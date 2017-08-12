В Чечне создадут оперативный штаб для борьбы с наркоманией

ТАСС, 12 августа. Оперативный штаб по усилению борьбы с наркоманией будет сформирован в Чеченской Республике (ЧР). Об этом сообщил в субботу в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

"Я встретился с руководящим составом МВД по ЧР, командирами подразделений и начальниками районных ОВД. Мы обсудили вопросы профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Принято решение о создании оперативного штаба по усилению борьбы с наркоманией", - говорится в сообщении.

Кадыров также сообщил, что возглавит штаб руководитель секретариата главы республики Аламбек Ясаев. Как отметил Кадыров, Ясаев "имеет богатый опыт работы в этом направлении".

Какой вред наносят организму и психике человека алкоголь и наркомания, известно всем. Борьба с вредными явлениями остаётся очень злободневной. В Чеченской Республике в этом вопросе достигнуты значительные успехи, снизилось количество преступлений на почве употребления наркотиков. Но нечистоплотные торгаши ищут новые формы заработка, пичкая молодёжь различными психотропными препаратами. Я встретился с руководящим составом МВД по ЧР, командирами подразделений и начальниками районных ОВД. Мы обсудили вопросы профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Принято решение о создании оперативного штаба по усилению борьбы с наркоманией. По моему поручению его возглавит Руководитель Секретариата Главы ЧР Аламбек Ясаев, который имеет богатый опыт работы в этом направлении. Заслушали доклад министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова. Он рассказал о ситуации с наркозависимостью в республике. Он также отметил пагубное влияние, которое оказывает применение тестостерона на организм молодых людей, посещающих фитнес-центры. Эльхан Абдуллаевич категорически высказался против применения каких-либо анаболиков, стероидов, тестостерона, которые приносят временный желаемый эффект, но снижают защитные функции организма и могут вызвать рост раковых клеток. Я призвал подойти к работе со всей ответственностью, проводить профилактические мероприятия с привлечением духовенства. "Нет наркомании" - эти слова должны стать нашим сегодняшним основным девизом. #Кадыров #Россия #Чечня #Наркомания #Профилактика Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 11 2017 в 2:03 PDT