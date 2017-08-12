Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в Приморье

Общество
12 августа, 6:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, августа. /ТАСС

В МЧС отметили, что помощь будет оказана по спискам, которые готовят специальные комиссии по оценке ущерба

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Орлов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Более 650 млн рублей планируется потратить из резервного фонда правительства РФ на помощь пострадавшим от паводка в Приморском крае. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Смотрите также

Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

"В целях оказания гражданам финансовой помощи за счет средств федерального бюджета, подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Приморского края бюджетных ассигнований в размере более 650 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости, финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ГУ МЧС, помощь будет оказана по спискам, которые в настоящее время готовят специальные комиссии по оценке ущерба. В субботу в крае работают 68 таких комиссий, которые осматривают пострадавшие дома и придомовые территории.

Пострадавшие также получат помощь из регионального бюджета. Из резервного фонда Приморского края им выплатят разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. за утрату урожая на личных огородах или дачах. Первые 2 млн рублей выделят 77 жителям Надеждинского и Михайловского районов, которые уже оформили необходимые документы.

Смотрите также

От пекла до потопа: почему погода преподносит нам сюрпризы

Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни

Седьмого августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 12 августа в крае в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 74 дома и 242 придомовых территории.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что по поручению президента министерство оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приморском крае. Пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, а также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
4
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
5
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
6
Власти: ТЦ "Горбушкин двор" может быть переделан под жилье и офисы
7
Трамп отказался от телефонного разговора с Мадуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама