Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Более 650 млн рублей планируется потратить из резервного фонда правительства РФ на помощь пострадавшим от паводка в Приморском крае. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

"В целях оказания гражданам финансовой помощи за счет средств федерального бюджета, подготовлен проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации Приморского края бюджетных ассигнований в размере более 650 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости, финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает ГУ МЧС, помощь будет оказана по спискам, которые в настоящее время готовят специальные комиссии по оценке ущерба. В субботу в крае работают 68 таких комиссий, которые осматривают пострадавшие дома и придомовые территории.

Пострадавшие также получат помощь из регионального бюджета. Из резервного фонда Приморского края им выплатят разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. за утрату урожая на личных огородах или дачах. Первые 2 млн рублей выделят 77 жителям Надеждинского и Михайловского районов, которые уже оформили необходимые документы.

Седьмого августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 12 августа в крае в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 74 дома и 242 придомовых территории.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что по поручению президента министерство оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приморском крае. Пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, а также выплачена компенсация в 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество и 100 тыс. рублей - за полностью утраченное.