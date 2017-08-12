Спецборт МЧС доставляет пациентов из Москвы в Магас и из Грозного в Петербург

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил тяжелобольного ребенка из Москвы в Магас и готовится к доставке мужчины из Грозного в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе министерства.

"В субботу самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из подмосковного аэродрома Раменское в город Магас, Республика Ингушетия. Далее спецборт проследует в в Грозный, откуда заберет тяжелобольного мужчину и доставит его в Санкт-Петербург", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что самолет оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

"На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", - сказал представитель МЧС.

По его словам, доставленного в Ингушетию ребенка отправят в республиканскую детскую клиническую больницу. Мужчине помощь окажут в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.