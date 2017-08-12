Детский омбудсмен заявила о росте количества сигналов о вывезенных в ИГ детях

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в аппарат детского омбудсмена увеличилось количество обращений с историями детей, вывезенных родителями на территорию "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).
"После озвучивания информации о детях, вывезенных в ИГИЛ [прежнее название ИГ] их родителями с территории Российской Федерации, увеличилось число обращений в наш адрес о конкретных историях, семьях. Очень важно, что многие прикладывают фото. Это очень тяжелые истории", - написала она в субботу на своей странице в Facebook.
По словам Кузнецовой, сейчас ищут решения вопроса о возвращении детей. В связи с этим, в частности, она встретилась с заместителем муфтия Чечни по внешним связям, вице-президентом общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова Турко Даудовым, который является спецпредставителем фонда в Сирии.
"Мы обсудили дальнейшие шаги по помощи детям. В ближайшее время пройдет еще ряд встреч с участием представителей уполномоченных структур", - отметила Кузнецова.