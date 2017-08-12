Спасатели предупредили о 35-градусной жаре в Белгородской области в воскресенье

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ТАСС, 12 августа. Главное управление МЧС по Белгородской области предупредило о прогнозируемой метеорологами в воскресенье сильной жаре, в южных районах воздух может прогреться до 35 градусов. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным регионального Центра по гидрометеорологии, 13 августа на юге Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара: максимальная температура воздуха составит 35 градусов", - отмечает пресс- служба.
Спасатели предупреждают, что из-за сильной жары повышается риск возникновения природных пожаров, распространения огня в населенные пункты, на линии электропередачи и связи, а также задымление трасс федерального и местного значения. Жителям региона рекомендуют в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов, не посещать необорудованные пляжи.