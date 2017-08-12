Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве

Общество
12 августа, 16:26 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 12, августа. /ТАСС

Саму операцию губернатору сделали в немецкой клинике

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в субботу вернулся в Кемерово из Москвы, где он с 1 июля проходил курс постоперационной реабилитации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Подтверждаю, что губернатор прилетел", - сказал собеседник агентства.

О проведенной губернатору операции, которую он перенес в мае, стало известно только в июне, после продолжительного отсутствия политика на публичных мероприятиях. До этого, в мае, пресс-служба сообщала, что Тулеев ушел в отпуск, который позже продлевался.

Платную операцию главе Кузбасса сделали в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года. Операция продлилась девять часов, так как врачи приняли решение расширить объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

С 11 июня он проходил реабилитацию в больнице в Кемерове, а с 1 июля в Москве. Он проходил лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Состояние Тулеева оценивалось как стабильное и удовлетворительное. Все это время обязанности главы региона были возложены на первого заместителя губернатора Владимира Чернова.

Смотрите также

Губернатор Тулеев продолжает реабилитацию по разработанной программе

Источник: губернатор Тулеев проходит лечение в ЦКБ Управделами президента

Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве

Губернатор Тулеев продолжает в Кемерове курс реабилитации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В России начнут готовить военных летчиц
3
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
4
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
5
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
6
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
7
Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама