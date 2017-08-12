Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве

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КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в субботу вернулся в Кемерово из Москвы, где он с 1 июля проходил курс постоперационной реабилитации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.
"Подтверждаю, что губернатор прилетел", - сказал собеседник агентства.
О проведенной губернатору операции, которую он перенес в мае, стало известно только в июне, после продолжительного отсутствия политика на публичных мероприятиях. До этого, в мае, пресс-служба сообщала, что Тулеев ушел в отпуск, который позже продлевался.
Платную операцию главе Кузбасса сделали в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года. Операция продлилась девять часов, так как врачи приняли решение расширить объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.
С 11 июня он проходил реабилитацию в больнице в Кемерове, а с 1 июля в Москве. Он проходил лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Состояние Тулеева оценивалось как стабильное и удовлетворительное. Все это время обязанности главы региона были возложены на первого заместителя губернатора Владимира Чернова.