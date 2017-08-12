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В Новгородской области построят базу для поисковых отрядов России

Общество
12 августа, 18:13 UTC+3 ТАСС

На это базе поисковики могут хранить свое снаряжение в периоды между полевыми работами

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© Мария Котомина/Пресс-служба "Поискового движения России

ТАСС, 12 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин пообещал построить базу для поисковых отрядов России, которые будут работать в регионе. Об этом он сообщил в субботу на церемонии открытия международной военно-исторической экспедиции "Северо-Западный фронт" в Демянском районе.

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"Я вступил в один из поисковых отрядов и сегодня нахожусь здесь по личной инициативе. В эти дни буду работать вместе со всеми поисковиками. Наша задача сделать так, чтобы все солдаты были увековечены. И самое главное, чтобы их имена стали известны родственникам", - цитирует Никитина пресс-служба регионального правительства.

Врио главы региона добавил, что к весне будущего года власти области построят специальную базу для поисковиков, где они могли бы хранить свое снаряжение в периоды между полевыми работами. Об этом попросили представители поискового движения из Тюмени, которым каждый год большую часть необходимого для работы оборудования приходится привозить в область, уточнили в пресс-службе.

В экспедиции "Северо-Западный фронт" примут участие более 400 поисковиков из России, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США. Они будут искать останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. В 1941-1942 годах части Красной Армии противостояли здесь наступлению немецко- фашистской группы армий "Север". Она завершит работу в Новгородской области 23 августа торжественным захоронением найденных останков бойцов.

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Организаторами экспедиции выступают Поисковое движение России, Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа, Министерство обороны РФ и правительство Новгородской области.

Как рассказала руководитель общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева, в рамках экспедиции специалисты проведут образовательную программу для начинающих поисковиков. "Нужно научить ребят правильно заполнять документы, в которых будут зафиксирована вся возможная информация о бойце, которого они нашли. Поэтому мы учим их антропологии, даем знания по амуниции и вооружению, показываем, как делать GPS-привязку местонахождения бойца...", - пояснила она.

Поисковое движение России

Организация была создана в 2013 году. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов. За четыре года существования движения поисковики обнаружили останки более 75 тыс. солдат и офицеров, установили 3,905 тыс. имен погибших бойцов.

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