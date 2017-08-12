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Власти Словакии пообещали не допустить забвения уроков Второй мировой войны

Общество
12 августа, 19:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 12, августа. /ТАСС

Вице-премьер республики Петер Пеллегрини принял участие в церемонии почтения памяти героев антифашистского Словацкого национального восстания на месте уничтоженного села Калиште

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ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Словакии сделает все, чтобы память об ужасах Второй мировой войны и ее уроках не была бы утрачена и передавалась из поколения в поколение. Об этом заявил в субботу вице-премьер республики Петер Пеллегрини на церемонии почтения памяти героев антифашистского Словацкого национального восстания (началось 29 августа 1944 года - прим. корр. ТАСС), состоявшейся на месте уничтоженного гитлеровцами села Калиште у города Банска-Бистрица (Центральная Словакия).

"Деды и не только те, кто пережил кошмары Второй мировой войны, должны водить на места былых трагедий своих детей и внуков, - подчеркнул он. - Посещение этих мест окажет на молодое поколение гораздо большее влияние, чем любые тексты в учебниках".

Угроза неофашизма

Вице-премьер указал на укрепление позиций праворадикальных группировок, стремящихся к власти в Словакии (по итогам прошлогодних парламентских выборов в Национальный совет (парламент) прошли представители базирующейся на нацистской идеологии партии "Котлеба - Народная партия Наша Словакия" - прим. ТАСС). Неофашизм в Словакии получил питательную почву среди части молодежи. На нее оказывают значительное воздействие попытки экстремистов героизировать историю существовавшего в годы Второй мировой войны марионеточного "Словацкого государства" гитлеровской Германии.

"Сменилось (после завершения Второй мировой войны - прим. ТАСС) два поколения, и вот мы уже являемся свидетелями того, что в тех же самых городах и деревнях, где наши деды и прадеды геройски воевали против превосходящих их по численности нацистов и словацких коллаборационистов, их внуки и внучки связывают свои надежды на лучшую жизнь с последышами фашистов", - отметил вице-премьер.

Встреча поколений

Церемония в Калиште, бывшем одним из главных центров антифашистского Сопротивления в Словакии, стала фактически встречей представителей разных поколений словацких граждан. В ней приняли участие ветераны Второй мировой войны и Словацкого национального восстания, руководители политических партий и общественных организаций, гражданские активисты, студенты вузов, ученики начальных и средних школ республики.

Всего же более трех тысяч участников торжественной церемонии, среди которых были представители посольства РФ в Словакии, возложили венки и букеты живых цветов на место, где стояло село, сожженное гитлеровцами вместе со всеми его жителями 18 марта 1945 года.

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