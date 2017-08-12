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Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма

Общество
12 августа, 20:34 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, августа. /ТАСС

Около 200 горожан "оккупировали" пляж в районе Барселонета в квартале Старого города

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© AP Photo/Manu Fernandez

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Жители испанской Барселоны устроили в субботу акцию против наплыва туристов. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, около 200 горожан "оккупировали" пляж в районе Барселонета в квартале Старого города. Участки акции принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Барселонета не продается", "Мы не хотим жилья для туристов" и другие. Ранее похожие акции уже проходили в каталонской столице, на Балеарских островах и в Стране басков.

Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, которые просят ограничить поток отдыхающих. Так, число жителей города, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).

Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных туристов, посетивших пиренейское королевство. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.

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