Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма

Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризмаОбщество 12 августа, 20:34
Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибокСпорт 12 августа, 20:34
Вратарь "Спартака" Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голеСпорт 12 августа, 20:28
CBS: в США к разгону демонстраций в Шарлотсвилле привлекли НацгвардиюПроисшествия 12 августа, 20:21
Больше 250 фур скопилось на российско-литовской границе в Калининградской областиЭкономика и бизнес 12 августа, 20:12
Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровнюСпорт 12 августа, 20:11
Гончаренко: футболисты ЦСКА в матче со "Спартаком" лучше провели первый тайм, чем второйСпорт 12 августа, 20:08
Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со "Спартаком" благодаря ГоловинуСпорт 12 августа, 20:03
Каррера: Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедраСпорт 12 августа, 19:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Жители испанской Барселоны устроили в субботу акцию против наплыва туристов. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, около 200 горожан "оккупировали" пляж в районе Барселонета в квартале Старого города. Участки акции принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Барселонета не продается", "Мы не хотим жилья для туристов" и другие. Ранее похожие акции уже проходили в каталонской столице, на Балеарских островах и в Стране басков.
Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, которые просят ограничить поток отдыхающих. Так, число жителей города, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).
Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных туристов, посетивших пиренейское королевство. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.