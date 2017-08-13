В Пензе реконструируют бой Отечественной войны 1812 года

ПЕНЗА, 13 августа. /ТАСС/. Участники III Международного военно-исторического фестиваля "Марсово поле" 13 августа воссоздадут бой войны 1812 года. Об этом сообщают организаторы фестиваля, члены военно-исторического клуба "Аванпостъ".

"Главным событием фестиваля 2017 года станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года. В этом театрализованном событии примут участие члены клубов из 11 городов России. Впервые фестиваль вырос до международного уровня, участники, облаченные в костюмы французской и русской армий Отечественной войны 1812 года, разыграют сцену боя. В пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота, артиллерия, пройдет штурм редута, от взрывов сгорит макет деревянного дома", - рассказали организаторы фестиваля.

В Пензе на месте проведения исторической реконструкции в микрорайоне Шуист развернется исторический палаточный лагерь обеих армий. Гости могут оценить быт, оружие, кухню и облачение военных. Для посетителей будут работать тематические интерактивные площадки: кавалерийская, юного артиллериста, исторического фехтования, отливки оловянных солдатиков, пехотная школа, походная кузня, исторический тир из дульнозарядного оружия, лучный тир, походная канцелярия.

Также участников мероприятия ждет фотозона с историческими костюмами и кухня, где для желающих зажарят мясо на французской кирасе.

Ожидается, что в этот раз фестиваль исторической реконструкции "Марсово поле" посетят несколько тысяч человек из регионов ПФО.