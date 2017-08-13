МЧС заявило, что все реки в Приморье вернулись в берега

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ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Все реки в Приморском крае вернулись в берега. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС региона.
"Все реки - в коренных берегах. Это говорит о том, что ситуация в крае стабилизируется", - отмечает ведомство. По данным МЧС, только за минувшие сутки от воды освободились девять жилых домов и 119 придомовых территорий.
"Подтопленными остаются 65 жилых домов, 123 придомовые территории и три социально значимых объекта в городе Уссурийске, а также в селе Барабаш и поселке Занадворовка Хасанского муниципального района", - отмечают в региональном управлении МЧС. В пунктах временного размещения остаются еще 80 человек, в том числе 30 детей.
В настоящее время основные усилия властей и спасателей сосредоточены на проведении восстановительных работ и обеспечении пострадавших всем необходимым. Сотрудники МЧС вывозят мусор, доставляют в подтопленные села техническую, питьевую воду и продукты питания, откачивают воду из подвальных помещений жилых домов, очищают колодцы, восстанавливают изгороди приусадебных участков.
7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края. В крае действует режим ЧС.