В Виндзорском замке в Великобритании прошла вечеринка в стиле ABBA

ТАСС, 13 августа. Королева Великобритании Елизавета II разрешила устроить закрытую вечеринку для сотрудников королевского двора и их гостей в Виндзорском замке. В ней приняли участие около 500 человек. Как сообщила в воскресенье газета Daily Mail, главной темой мероприятия стало творчество популярного в 1970-х годах шведского музыкального квартета ABBA.

По данным издания, гости были одеты в костюмы, популярные в те годы, а на сцене выступала трибьют-группа легендарного коллектива. Антураж мероприятия, как отмечает издание, был выбран неслучайно - одной из любимых песен Елизаветы II является Dancing Queen 1976 года.

Группа ABBA, одна из самых популярных в истории музыки, была создана в 1972 году. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов.