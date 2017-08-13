Генконсульство РФ в Анталье решает вопрос о перевозке из Турции впавшей в кому туристки

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АНКАРА, 13 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье ведет переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками для решения вопроса о транспортировке в Россию туристки, впавшей в кому в Турции. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии.
"Проблема в том, что [Кристина] Максимюк должна вылететь в Россию уже в понедельник, билет на руках у сестры, которая вместе с ней приехала на отдых с ребенком в Турцию, - сказали в генкоснсульстве. - Мы находимся с сестрой в постоянном контакте, а также ведем переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками".
Собеседник агентства также заявил, что генконсульство рассчитывает "в понедельник получить положительный ответ от авиакомпании "Аэрофлот" или от одного из других российских перевозчиков".
34-летняя Кристина Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего девушка впала в кому. Она была доставлена в одну из больниц провинции Аланья, где ей проводится искусственная вентиляция легких.