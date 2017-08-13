Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за высокой пожароопасности

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СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Городские службы Сочи перешли на усиленный режим работы из-за продления экстренного предупреждения по высокой пожароопасности. Усилить контроль за соблюдением противопожарных мер и функционированием объектов жизнеобеспечения поручил глава города Анатолий Пахомов, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города.
На всей территории Краснодарского края действует предупреждение о высокой пожароопасности, в отдельных районах с 14 по 16 августа в сохраниться чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), включая Черноморское побережье, где установилась жара 37 градусов.
"В соответствии с предупреждением Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу среды, в период с 18:00 мск 11 августа до утра 15 августа в предгорьях и низких горах Сочи сохранится высокая пожароопасность. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями, глава города Сочи потребовал провести предупредительные работы, исключающие гибель людей и ухудшение жизнеобеспечения", - отметили в мэрии.
Кроме усиления контроля пожарной обстановки на подведомственных территориях, коммунальным предприятия рекомендовано следить за работой оборудования. Железнодорожникам поручено усилить контроль "в целях своевременного выявления температурных деформаций путей и предупреждения схода подвижного состава с рельс".