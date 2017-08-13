Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за высокой пожароопасности

Общество
13 августа, 11:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, августа. /ТАСС

Глава города "потребовал провести предупредительные работы, исключающие гибель людей и ухудшение жизнеобеспечения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Городские службы Сочи перешли на усиленный режим работы из-за продления экстренного предупреждения по высокой пожароопасности. Усилить контроль за соблюдением противопожарных мер и функционированием объектов жизнеобеспечения поручил глава города Анатолий Пахомов, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города.

На всей территории Краснодарского края действует предупреждение о высокой пожароопасности, в отдельных районах с 14 по 16 августа в сохраниться чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), включая Черноморское побережье, где установилась жара 37 градусов.

"В соответствии с предупреждением Сочинского центра по гидрометеорологии и мониторингу среды, в период с 18:00 мск 11 августа до утра 15 августа в предгорьях и низких горах Сочи сохранится высокая пожароопасность. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями, глава города Сочи потребовал провести предупредительные работы, исключающие гибель людей и ухудшение жизнеобеспечения", - отметили в мэрии.

Кроме усиления контроля пожарной обстановки на подведомственных территориях, коммунальным предприятия рекомендовано следить за работой оборудования. Железнодорожникам поручено усилить контроль "в целях своевременного выявления температурных деформаций путей и предупреждения схода подвижного состава с рельс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей
2
Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"
3
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
4
Умер народный артист России Виктор Смирнов
5
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Pais: жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама