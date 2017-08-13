Министра религиозных дел Сирии пригласили в Болгар на открытие исламской академии

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Министр по делам религии Сирийской Арабской Республики Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид приглашен в Татарстан на открытие Болгарской исламской академии в сентябре. Об этом сообщил ТАСС муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

"Сейчас мы на открытие позвали министра религиозных дел Мухаммада Абдельсаттара аль-Саида, он тоже приедет. Мне кажется, все договоренности (относительно педагогов из Сирии, которые будут преподавать в академии) будут достигнуты прямо на месте", - уточнил муфтий, отвечая на вопрос о преподавательском составе академии и возможном привлечении иностранных профессоров.

По словам Камиля хазрата, чтобы создать в академии языковую атмосферу, нужно привлечь трех-четырех ученых из-за рубежа. "Пока у нас нет своих докторов шариатских наук, но для этих целей и открывается академия", - добавил он. Как ранее сообщал ТАСС муфтий республики, в качестве педагогов в академию могут привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при академии будут располагаться Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Первыми студентами академии в сентябре 2017 года станут порядка 25 человек. Обучение будет бесплатным. Для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия. 2 августа совет учредителей Болгарской исламской академии назначил ректором заместителя муфтия Республики Татарстан по вопросам образования, ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина.