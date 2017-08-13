В Сирии реставраторы восстанавливают замок Крак де Шевалье

В Сирии реставраторы восстанавливают замок Крак де ШевальеОбщество 13 августа, 16:06
Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка ДэвисаСпорт 13 августа, 15:55
Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМСпорт 13 августа, 15:30
Балахнин: старт "Халла" в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турниреСпорт 13 августа, 15:08
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношенийМеждународная панорама 13 августа, 14:18
РФПЛ: уровень безопасности на дерби ЦСКА - "Спартак" был лучшим за последние 17 летСпорт 13 августа, 14:15
Руководство ФК "Анжи" приняло отставку главного тренера команды ГригорянаСпорт 13 августа, 14:10
Португалка Энрикес победила на ЧМ-2017 в ходьбе на 50 км с мировым рекордомСпорт 13 августа, 14:00
Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 кмСпорт 13 августа, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 13 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Замок госпитальеров Крак де Шевалье является одной из примерно 40 фортификационных построек крестоносцев в Сирии. Крепость, окруженная двумя рядами крепостных стен, размещалась в свое время на границе Триполийского графства и Антиохийского княжества и ни разу не была захвачена за два столетия бесконечных войн. Согласно преданию, поражение у стен замка стало одной из причин скоропостижной смерти знаменитого полководца Саладина.
Крак де Шевалье стоит на скале, высотой 650 метров, в холмистой местности Вади-Нусара на шоссе между современными городами Хомс и Тартус. В ясную погоду с южной башни замка видно уцелевшую башню соседней сторожевой Белой крепости в Сафите, за ней на линии горизонта заметна лазурь Средиземного моря.
Хозяева замка - госпитальеры - конкуренты тамплиеров (храмовников), членов другого монашеского ордена, обосновавшегося в Иерусалиме контролировали единственный проход между горными грядами к долине реки Оронт и далее на север к Антиохии (современная Антакья, центр турецкой провинции Хатай). Другой путь спускался на юг к долине Бекаа, зажатой между хребтами Ливанских гор, и вел в палестинские пределы. По этим паломническим трактам постоянно курсировали дружины рыцарей, охранявших безопасность благочестивых пилигримов, направлявшихся к Гробу Господню.
За стенами замка могли одновременно размещаться две тыс. всадников. Большие запасы воды и продовольствия позволяли им выдерживать длительные осады - по 5-7 лет.
Качество кладки крепостных стен пятиметровой толщины говорит о том, что европейцы устраивались здесь на века. Однако крестоносцы покинули замок на почетных условиях в конце ХIII века.
С началом конфликта в Сирии в 2012 году средневековая крепость оказалась в руках боевиков, которые использовали ее как огневую позицию. Оттуда они обстреливали шоссе Хомс - Тартус и совершали вооруженные вылазки. После специальной операции с участием элитных подразделений сирийской армии противник сдался.
Год назад группа венгерских специалистов из Будапешта во главе с Майором Балажом приступила к реставрационным работам в Крак де Шевалье. "Мы работаем в этой стране много лет и совместно с сирийскими коллегами ранее реставрировали замок Маркаб и цитадель Алеппо", - рассказал Балаж в интервью порталу агентства SANA.
По его словам, основной урон был нанесен старинным постройкам, расположенным на третьем ярусе фортификационного комплекса. "Более всего пострадала базилика крестоносцев, где снарядами пробита крыша, - сообщил венгерский специалист. - Нам удалось сейчас восстановить ее внутреннее убранство и провести необходимую экспертизу для следующего этапа восстановительных работ".
Реставраторы заново обследовали крепость и обнаружили ранее неизвестные подземные помещения, в том числе резервуары для питьевой воды. Как отметила директор этого культурного объекта профессор Наима Мхартем, в будущем это позволит расширить экскурсионные маршруты и сделать их более увлекательными.
"Венгерские реставраторы, которые используют современное оборудование, оказывают нам большую помощь, и в скором временем нам удастся восстановить все нанесенные замку повреждения", - отметила Мхартем.