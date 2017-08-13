В Сирии реставраторы восстанавливают замок Крак де Шевалье

БЕЙРУТ, 13 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Замок госпитальеров Крак де Шевалье является одной из примерно 40 фортификационных построек крестоносцев в Сирии. Крепость, окруженная двумя рядами крепостных стен, размещалась в свое время на границе Триполийского графства и Антиохийского княжества и ни разу не была захвачена за два столетия бесконечных войн. Согласно преданию, поражение у стен замка стало одной из причин скоропостижной смерти знаменитого полководца Саладина.

Пристанище для 2 тыс. рыцарей

Крак де Шевалье стоит на скале, высотой 650 метров, в холмистой местности Вади-Нусара на шоссе между современными городами Хомс и Тартус. В ясную погоду с южной башни замка видно уцелевшую башню соседней сторожевой Белой крепости в Сафите, за ней на линии горизонта заметна лазурь Средиземного моря.

Хозяева замка - госпитальеры - конкуренты тамплиеров (храмовников), членов другого монашеского ордена, обосновавшегося в Иерусалиме контролировали единственный проход между горными грядами к долине реки Оронт и далее на север к Антиохии (современная Антакья, центр турецкой провинции Хатай). Другой путь спускался на юг к долине Бекаа, зажатой между хребтами Ливанских гор, и вел в палестинские пределы. По этим паломническим трактам постоянно курсировали дружины рыцарей, охранявших безопасность благочестивых пилигримов, направлявшихся к Гробу Господню.

За стенами замка могли одновременно размещаться две тыс. всадников. Большие запасы воды и продовольствия позволяли им выдерживать длительные осады - по 5-7 лет.

Выгодная позиция

Качество кладки крепостных стен пятиметровой толщины говорит о том, что европейцы устраивались здесь на века. Однако крестоносцы покинули замок на почетных условиях в конце ХIII века.

С началом конфликта в Сирии в 2012 году средневековая крепость оказалась в руках боевиков, которые использовали ее как огневую позицию. Оттуда они обстреливали шоссе Хомс - Тартус и совершали вооруженные вылазки. После специальной операции с участием элитных подразделений сирийской армии противник сдался.

Год назад группа венгерских специалистов из Будапешта во главе с Майором Балажом приступила к реставрационным работам в Крак де Шевалье. "Мы работаем в этой стране много лет и совместно с сирийскими коллегами ранее реставрировали замок Маркаб и цитадель Алеппо", - рассказал Балаж в интервью порталу агентства SANA.

Подземные ходы

По его словам, основной урон был нанесен старинным постройкам, расположенным на третьем ярусе фортификационного комплекса. "Более всего пострадала базилика крестоносцев, где снарядами пробита крыша, - сообщил венгерский специалист. - Нам удалось сейчас восстановить ее внутреннее убранство и провести необходимую экспертизу для следующего этапа восстановительных работ".

Реставраторы заново обследовали крепость и обнаружили ранее неизвестные подземные помещения, в том числе резервуары для питьевой воды. Как отметила директор этого культурного объекта профессор Наима Мхартем, в будущем это позволит расширить экскурсионные маршруты и сделать их более увлекательными.

"Венгерские реставраторы, которые используют современное оборудование, оказывают нам большую помощь, и в скором временем нам удастся восстановить все нанесенные замку повреждения", - отметила Мхартем.