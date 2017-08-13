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Патриарх Кирилл освятил памятник Сергию Страгородскому

Общество
13 августа, 16:13 UTC+3 АРЗАМАС /Корр. ТАСС, Полина Буянова

Скульптор Вячеслав Потапин отметил, что проект памятника был утвержден 12 лет назад патриархом Алексием II

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АРЗАМАС, 13 августа. /Корр. ТАСС Полина Буянова/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье в Арзамасе Нижегородской области памятник Сергию Страгородскому, служившему церкви в годы Великой Отечественной войны: с сентября 1943 года по май 1944 года он был патриархом Московским и всея Руси. Памятник открыт в ходе празднования 150-летия со дня рождения Сергия, который родился в Арзамасе, передает корреспондент ТАСС с места события.

"В городе Арзамасе, в месте, где родился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий, в год 150-летия со дня его рождения мы торжественно совершили Богослужение. Я радовался всему тому, что мог видеть, всему тому, что мог почувствовать в этом месте и в этом храме: благочестивый народ, множество духовенства, братья и пастыри практически со всего Волжского округа, множество народа, высокие представители государственной власти - все вместе молились и вспоминали Святейшего Патриарха Сергия, выдающегося иерарха нашей церкви", - сказал патриарх Кирилл во врем богослужения.

Трансляцию богослужения прихожане наблюдали на Соборной площади города и в интернете. По словам скульптора, автора памятника Вячеслава Потапина, ему "хотелось не только раскрыть его [Сергия Страгородского ]образ, а показать храмовый образ". "Я читал его биографию и по-настоящему сопереживал'', - рассказал Потапин.

Он также сообщил, что проект памятника выбрал 12 лет назад еще патриарх Алексий II. ''Отлили мы его четыре года назад, и он стоял ждал своего часа открытия. Владыка в меня поверил, приходил в мастерскую несколько раз, мы подолгу с ним беседовали", - поделился скульптор.

Памятник установили у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря на площади Сергия Страгородского.

"Он (Сергий Страгородский - прим. ТАСС) прожил очень трудную жизнь, и не только потому, что много различного рода физических тягот было возложено на него, но потому, что он жил в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю Русскую Православную церковь. И став во главе церкви, он должен был забыть о самом себе, о благополучии земном, о безопасности своей и даже о добром имени своем, чтобы только церковь русская продолжила свое историческое бытие, чтобы не исторгнута была злой человеческой волью, чтобы не пресеклось на земле нашей христианское благовестие", - отметил патриарх Кирилл.

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